Amici 24, eliminazione choc di una ballerina. Deborah Lettieri anticipa la sfida e sceglie Dandy Nel daily di oggi, giovedì 21 novembre, è andata in scena la sfida tra Rebecca Ferreri e Dandy. Il verdetto è stato sfavorevole all'alunna. Grande amarezza tra i fan.

Non era mai accaduto prima. Nessun concorrente di Amici era stato eliminato così, in sordina, senza un pubblico davanti o la presenza di Maria De Filippi sugli spalti. Eppure oggi, giovedì 21 novembre, nel daily è successo esattamente questo. Deborah Lettieri ha anticipato la sfida tra Rebecca Ferreri e Dandy, in teoria prevista per domenica pomeriggio. E il responso è stato crudele. Lo sfidante entra nella scuola, mentre la ballerina è accompagnata alla porta senza cerimonie. Viene quasi il dubbio, ora, che dietro la decisone si nascondano altre motivazioni. Scopriamo qui sotto tutti i particolari.

Amici 24, l’eliminazione choc di Rebecca

Il daily di Amci in onda oggi, giovedì 21 novembre, ha spezzato il cuore ha una gran quantità di appassionati del programma. È arrivata infatti l’eliminazione a sorpresa di Rebecca Ferreri, giovane e talentuosa ballerina finita in sfida nel corso dell’ultima puntata del talent. In teoria, Rebecca avrebbe dovuto affrontare la sfida nella diretta di domenica pomeriggio, davanti al pubblico e agli altri professori. Ma oggi la sua insegnante Deborah Lettieri ha cambiato idea.

Per qualche insondabile motivo, la prof. di Amici ha anticipato la sfida. Rebecca, quindi, è stata costretta a prepararsi con meno tempo a disposizione e molta più tensione da gestire. Poi si è recata in studio, dove erano presenti solo la Lettieri e il giudice esterno Garrison, e ha eseguito la sua coreografia. Lo sfidante Dandy ha fatto lo stesso, e in poco tempo è arrivato il verdetto. Rebecca ha perso la sfida e deve abbandonare la scuola. Dandy prenderà il suo posto.

Un epilogo amaro, questo, che nessuno avrebbe potuto immagine. Anche perché mai, prima di adesso, un’alunna di Amici aveva abbandonato il talent in questo modo. Nell’indifferenza generale, senza il supporto del pubblico. Senza nemmeno una parola di incoraggiamento da Maria, che di solito è sempre pronta a rincuorare i ragazzi. Insomma risulta difficile, al momento, capire che cosa abbia fatto la povera Rebecca per meritarsi questo.

Chi è Rebecca Ferreri

Rebecca Ferreri è una ballerina professionista nata a Casale Monferrato, il 16 settembre del 2004. Ha studiato nella scuola Ritmo Danza, per poi entrare nell’accademia di danza di Kledi Kadju. Nella sua breve carriera ha avuto la possibilità di entrare a far parte del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato, programma Rai1 condotto da Milly Carlucci. È anche stata ballerina nell’ultima stagione di Viva Rai2, e insieme a Fiorello e agli altri ballerini ha preso parte alla trasferta sanremese del 2024. Lo scorso settembre, dopo aver passato le selezione, è entrata nella scuola di Amici.

