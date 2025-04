Amici 24: Celentano ‘tradisce’ un suo allievo, l’eliminazione tra Trigno e Chiara diventa una burla Nel daytime odierno del talent Trigno e Chiara hanno tentato di fare uno scherzo, non riuscito, ai loro compagni con la complicità di Maria De Filippi.

Nel daytime di Amici 24 di oggi, lunedì 28 aprile, i protagonisti sono stati Chiara e Trigno. Ma non solo perché come i fan del programma sanno Alessandra Celentano ha elogiato Francesco, ballerino di Emanuel Lo, a discapito di Daniele, suo allievo. Scopriamo cos’è successo nell’appuntamento di oggi.

Amici 24, Daniele e Francesco a confronto per Alessandra Celentano

Nel daytime odierno provocano Daniele durante le reazioni alla sesta puntata del serale a proposito della preferenza dimostrata da Alessandra Celentano verso il "rivale" Francesco. "Non vorrei mai ammetterlo però so che Francesco come ballerino è molto più vicino rispetto all’ideale di ballerino che ha la maestra. Quindi si sentiva combattuta perché giustamente non può negare quanto gli piaccia. Perciò… amen". Francesco ha quindi risposto: "A me fa ridere, è simpatica come cosa. Ovviamente mi fa piacere, piacere alla maestra però sono grata immensamente a Emanuel per tutto, per avermi scelto, per avermi dato l’opportunità di stare qui però mi piace questo rapporto che ho con la maestra. Mi mette allegria. Lei mi dice i miei punti deboli e concordo vivamente con tutto quello che dice perché sono consapevoli che sono davvero i miei punti deboli".

Trigno e Chiara: nessun eliminato, lo scherzo ai compagni

Trigno e Chiara intanto hanno capito che nessuno dei due sarà eliminato. Infatti Maria De Filippi si è collegata con i due fidanzati a cui ha detto che Cristiano Malgioglio non ha voluto votare per decidere chi dovesse andar via dalla scuola. Per questo motivo, anche se pensavano che uno dei due dovesse lasciare la scuola più ambita d’Italia, non la abbandoneranno. Una volta appresa questa notizia molto entusiasmante per entrambi, decidono di fare uno scherzo ai loro compagni con la complicità della conduttrice, collegata con tutti i ragazzi. "Esco io", dice Trigno agli altri suoi amici che prima rimangono un attimo sbalorditi ma poi subito capiscono che si tratta di uno scherzo. Infatti sia il cantante sia Chiara ridono mentre gli altri li guardano a metà tra l’incredulità e lo stupore. A questo punto Maria De Filippi spiega: "Ma se io capisco che volete fare uno scherzo, io intervengo, ci sono e fatelo!". Ma poi a sbagliare è stato Trigno perché si erano accordati in precedenza di dire che avrebbe lasciato la scuola la sua fidanzata. Quindi a questo punto a fare il guastafeste è stato proprio il cantante mentre nessuno ha creduto né a lui né a Chiara.

