Amici 22, Isobel e Cricca di nuovo insieme: le foto lo confermano I due ex concorrenti del talent di Maria De Filippi si sono innamorati proprio all'interno del programma e ora spuntano le immagini del loro amore.

Conosciuti e innamorati ad Amici 22, la storia tra il cantante Cricca e la ballerina australiana Isobel è apparsa fin da subito sincera, dolce e pura. La fine del programma ha visto però una breve separazione tra i due, ora più che superata da ciò che mostrano le foto scattate da alcuni fan per le strade della Capitale.

Cricca e Isobel a spasso per Roma

Dopo la fine del talent, i concorrenti dell’ultima edizione sono ritornati nuovamente a Roma per la preparazione dello spettacolo Amici Full Out, che verrà trasmesso su Italia 1 martedì 20 giugno. Approfittando della presenza di entrambi nella Capitale, Cricca e Isobel si sono quindi goduti splendide passeggiate tra le vie, immortalate e dettagliatamente documentate dagli smartphone dei fan.

Le foto raccontano una cosa solo: i due sono ancora molto innamorati e proprio come Cricca aveva già detto di voler fare, molto probabilmente hanno deciso di dare nuovo spazio ai loro sentimenti e al loro amore. I fan che li hanno visto dal vivo hanno detto che i due erano in atteggiamenti indubbiamente affettuosi e anche questo non lascia quindi più alcun dubbio. Isobel e Cricca hanno preso la metropolitana insieme, poi hanno passeggiato teneramente per Roma tenendosi per mano. Poco dopo ecco le loro foto sui social, diffuse dall’esperta di gossip Deianira Marzano a conferma delle parole dei fan.

Tra Isobel e Cricca vince l’amore

L’amore sotto ai riflettori di Amici 22 durante la convivenza in casetta, in una sorta di bolla che li separava dal mondo fuori, è indubbiamente tutt’altro rispetto alla vita reale. E di questo se ne sono accorti subito sia Cricca che Isobel, tanto che poco tempo fa era stato lo stesso Cricca sui social a rivelare: "Mi sono innamorato di Isobel ed è stato un grande errore". Uno sfogo che aveva fatto immediatamente capire ai fan che al di fuori del programma le cose tra i due ragazzi non stavano certo andando in maniera semplice e idilliaca come prima.

Inizialmente sembrava proprio che tra i due le cose fossero perciò troppo complicate per proseguire, questo nonostante Isobel avesse già deciso di non tornare in Australia ma di rimanere in Italia per coronare i suoi sogni da ballerina dopo l’enorme successo avuto grazie al talent. Alla fine, però, è stato l’amore a vincere su tutto, e ai due ragazzi è bastato rivedersi per le strade di Roma per riprendere esattamente da dove avevano lasciato più innamorati di prima.

