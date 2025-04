E' morto Antonello Fassari, l'amatissimo Cesare dei "Cesaroni": era malato da tempo

CONDIVIDI

Lutto nel mondo della tv. Si è spento oggi all’età di 72 anni Antonello Fassari, attore amatissimo dal pubblico televisivo per il ruolo di Cesare nella serie "I Cesaroni". Fassari era malato da tempo. L’attore avrebbe dovuto partecipare alle riprese della nuova stagione ma l’aggravarsi delle sue condizioni di salute non glielo hanno consentito. Tantissimi i messaggi social di cordoglio da parte degli utenti, rimasti sconvolti dalla notizia dell’improvvisa scomparsa: "Che dolore", "Antonello è entrato nel cuore di tutti", sono alcuni dei commenti degli utenti.

Morto Antonello Fassari, il ricordo di Claudio Amendola

Tra i colleghi che piangono la morte di Antonello Fassari c’è Claudio Amendola che aveva lavorato con lui nella serie "I Cesaroni". L’attore con la voce rotta dall’emozione ha dichiarato all’Ansa: "Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare, mi aspetto che stia borbottando qualcosa da qualche parte lassù".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Antonello Fassari: gli studi e la carriera

Dopo aver ottenuto il diploma all’Accademia d’arte drammatica "Silvio d’Amico" nel 1975, debutta in teatro partecipando allo spettacolo Partita a scacchi, diretto da Luca Ronconi, un regista che lo accompagnerà in numerosi altri progetti. La sua carriera si sviluppa tra il teatro, la radio e la televisione, con una partecipazione a diverse serie e programmi TV, tra cui Avanzi, Anni ’50, Al di là delle frontiere e I Cesaroni.

Contemporaneamente alla sua attività teatrale, inizia anche una carriera cinematografica di successo, che prende avvio nel 1979 con il film di Paolo Cavara "Atsalut pader", dove recita insieme a Gianni Cavina. Successivamente, appare in un ruolo secondario ne La cicala, diretto da Alberto Lattuada. Nel corso degli anni, recita in serie TV come Il commissario Corso (1987), I ragazzi della 3C (1987), Festa di Capodanno (1988) e in programmi televisivi come Scusate l’interruzione nel 1990, un’opportunità che gli consente di far conoscere il suo straordinario talento comico. Al cinema aveva recitato di recente in Suburra di Stefano Sollima, pellicola del 2015, e nel film I Cassamortari.

La malattia

Per un lungo periodo di tempo, Antonello Fassari è stato lontano dalla tv. In un’intervista aveva spiegato di aver sofferto di depressione e ansia, un male che aveva avuto delle ripercussioni sulla vita professionale. A Fassari era stata diagnosticata anche una malattia, l’angina, provocata da un’insufficiente ossigenazione al cuore: "Stavo male, non riuscivo a fare le cose di tutti i giorni. Sentivo come una carpa dentro, qualcosa che mi mordeva. Ero divorato dalle ansie. Però fortunatamente le cure mediche e le attenzioni di persone preparate mi hanno salvato la vita".

Vita privata

Dal 1982 Antonello Fassari è stato sposato con Maria Fano. I due hanno avuto una figlia, Flaminia, nata nel 1989. Il matrimonio con Maria è durato per ben venti anni terminando nel 2002.

Potrebbe interessarti anche