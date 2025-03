Alessandra Mastronardi, colpo di scena: il nuovo fidanzato è una vecchia conoscenza Alessandra Mastronardi torna con l’ex fidanzato Ross McCall dopo il divorzio da Gianpaolo Sannino. Spunta l’indizio sui social dell’attore.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Fonte: IPA

Alessandra Mastronardi avrebbe un nuovo fidanzato, e si tratterebbe di un volto noto, anzi, di una persona che ha già avuto un ruolo importante nella sua vita sentimentale. L’attrice, amatissima dal pubblico italiano, si era sposata nel 2023 con Gianpaolo Sannino, dentista napoletano e suo primo amore giovanile, ritrovato dopo ben diciassette anni. La loro sembrava la classica favola moderna, con tanto di lieto fine dopo una lunga separazione, ma la realtà è stata ben diversa. A distanza di appena un anno dalle nozze, la coppia è scoppiata e Alessandra ha confermato la fine del matrimonio, prima con dichiarazioni sibilline, poi con l’assenza della fede al dito e infine con la conferma ufficiale del divorzio.

Un momento difficile per l’attrice, che ha preferito mantenere un profilo basso, evitando di esporsi pubblicamente. Eppure, proprio quando sembrava che il cuore di Alessandra Mastronardi fosse tornato libero, ecco un altro inaspettato colpo di scena.

Alessandra Mastronardi: il nuovo fidanzato è l’ex Ross McCall

Prima di tornare tra le braccia di Gianpaolo Sannino, Alessandra è stata per molti anni legata all’attore scozzese Ross McCall. I due sembravano molto affiatati e si parlava addirittura di un imminente matrimonio, poi improvvisamente è calato il silenzio. La rottura non è mai stata davvero chiarita, ma la fine della relazione ha lasciato i fan con molte domande.

Ora però, qualcosa si muove. Sui social di Ross McCall, in particolare tra le sue storie Instagram, è comparso un dettaglio che non è passato inosservato. In uno scatto, che ritrae la vetrina di una pasticceria – probabilmente a Londra – si riflette chiaramente un volto noto: quello di Alessandra Mastronardi, sorridente accanto a lui. Nessuna dichiarazione ufficiale per ora, ma la foto ha acceso i riflettori su un possibile ritorno di fiamma.

Un amore che rinasce? Staremo a vedere se i due decideranno di confermare pubblicamente questa ritrovata intesa.

Nuovi progetti per la Mastronardi (senza I Cesaroni)

Nel frattempo, Alessandra è più attiva che mai sul fronte professionale. L’attrice sarà protagonista della nuova serie Mediaset La Regola del Gioco, in arrivo nella primavera 2025 su Canale 5, dove interpreterà Daria, una donna tormentata dal passato e dalla dipendenza dal gioco d’azzardo. Un ruolo intenso e drammatico che segna un’evoluzione importante nella sua carriera. Tra i progetti recenti, c’è anche la serie internazionale One Trillion Dollars, girata tra Italia e Germania e basata sul romanzo di Andreas Eschbach, in cui Alessandra recita al fianco di attori europei in una trama ad alta tensione che unisce finanza e destino dell’umanità.

Nonostante le voci insistenti, Alessandra ha confermato che non prenderà parte al reboot de I Cesaroni, preferendo guardare avanti e affrontare sfide professionali più mature e articolate. Una scelta coerente con il suo percorso, che la vede anche come ambasciatrice Unicef nel mondo.

