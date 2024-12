Alberto Urso, chi è la (presunta) ex fidanzata Benedetta Caretta: da vincitrice a coach di Io Canto I due pare si siano conosciuti nel 2016, quando facevano parte del trio musicale TNT: nessuno dei due, però, ha mai confermato o smentito la relazione.

Questo pomeriggio, sabato 14 dicembre 2024, a Verissimo ci sarà anche Alberto Urso. L’ex vincitore della 18esima edizione di Amici, da poco anche ospite a This is Me, si racconterà nel salotto di Silvia Toffanin, dove parlerà del suo ultimo singolo ‘Atlantide‘, e dell’impegnativo tour internazionale dei mesi scorsi. Sicuramente, però ci sarà occasione anche per scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, Urso in passato avrebbe fatto coppia con Benedetta Caretta, una delle coach dell’ultima edizione di Io Canto Generation. Classe 1996, anche lei è un noto personaggio della musica italiana: ex vincitrice di Io Canto nel 2010, ha poi preso parte a diversi programmi Tv, oltre ad aver pubblicato alcuni brani. Né Alberto Urso, né Benedetta Caretta hanno mai confermato una relazione tra loro, ma non l’hanno mai neanche smentita.

Chi è Benedetta Caretta, ex fidanzata (forse) di Alberto Urso: il percorso a Io Canto

Benedetta Caretta è nata a Carmignano di Brenta (Padova), il 1º luglio 1996. Già all’età di 5 anni la sua passione della musica la portò a cantare nei cori e ad esibirsi come solista in diversi concerti in giro per l’Italia. Poi, dopo essersi diplomata al liceo linguistico, decise di frequentare il conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove conseguì la laurea in canto jazz. Nel 2010 ha inizio il suo percorso a Io Canto, partecipando alla prima edizione del talent show di Canale 5, ma venne eliminata in finale. Pochi mesi dopo, a settembre dello stesso, chi ha riprovato, vincendo e aggiudicandosi una borsa di studio per studiare alla New York Film Academy negli Stati Uniti.

Nel 2011 e nel 2013 ha preso parte come ospite speciale alla terza e quarta stagione di Io canto, dove ha potuto esibirsi al fianco di personaggi del calibro di Hayley Westenra, Michael Bublé, Katherine Jenkins, Alessandra Amoroso, Fausto Leali e Raffaella Carrà. Il suo primo singolo risale al 2012, Counting Down The Days, mentre nel 2014 è stata una concorrente nella squadra di Raffaella Carrà a The Voice of Italy. A settembre 2016, invece, è entrata a far parte del trio musicale TNT con Alberto Urso (tenore) e Ludovico Creti (baritono). Il gruppo dopo tre anni si sciolse, ma pare proprio che il cantante e Caretta si siano conosciuti in questo frangente. Infine, dal 2023 è una dei coach di Io Canto Generation, e dello spin-off Io Canto Family.

