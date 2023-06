Alberto Angela e l’eredità di papà Piero: il nuovo programma si chiamerà Noos La nuova trasmissione di divulgazione scientifica di Rai 1 sarà “un omaggio alle esplorazioni nel sapere di mio padre”, nel segno di Superquark: svelato il nome

A quasi un anno dalla morte di Piero Angela, scomparso il 14 agosto 2022, il figlio Alberto Angela è pronto a ereditarne il ruolo di faro della divulgazione scientifica in tv. Già da qualche tempo si potevano vedere pubblicità in rotazione su Rai 1 riguardo un nuovo progetto, senza però ulteriori dettagli. Nella giornata di ieri Alberto Angela ha per la prima volta parlato del nuovo programma, che sarà nel segno del Superquark – la storica trasmissione del padre – svelandone anche il titolo. Scopriamo tutti i dettagli.

Alberto Angela, il nuovo programma

Il progetto è ormai ai nastri di partenza e la missione sarà, come sempre, portare la scienza in televisione. Godere dell’importante finestra della prima serata della tv italiana con una trasmissione all’insegna della cultura è il vero e proprio miracolo della famiglia Angela, che continuerà dunque anche dopo la morte di Piero. Come già anticipato da Alberto Angela, il programma non si chiamerà Superquark: "Quello è il programma di Piero e resterà suo per sempre".

Come spiegato dal divulgatore scientifico attraverso i suoi profilo social, il nuovo programma si chiamerà Noos: "Ho quindi pensato a quale fosse il nome più adatto e la soluzione mi è venuta in mente ricordando con affetto un particolare del programma Viaggio nel Cosmo, che assieme a mio padre abbiamo realizzato nel 1998. In quel programma, mio padre viaggiava tra i pianeti e nel cosmo a bordo di un’astronave". Il vivido ricordo di Alberto Angela gli ha così dato l’idea per il titolo della trasmissione: "Quell’astronave si chiamava Noos. Forma arcaica del termine ‘nous’, questa parola in greco antico aveva diverse sfumature di significato, ma, sostanzialmente, voleva dire: ‘intelletto’. E così, viaggiare con l’intelletto automaticamente porta alla conoscenza e al sapere. Ecco perché abbiamo deciso di chiamare Noos il nuovo programma".

Il programma raccoglierà dunque l’eredità e il vuoto lasciato da Piero Angela e sarà nel segno di Superquark, a partire proprio dal titolo: "Un omaggio alle esplorazioni nel sapere di mio padre e, al tempo stesso, rappresenta la continuazione dei viaggi nello spazio interstellare della conoscenza. (…) È giunto il momento di ‘riaccendere’, ma per ‘ben più di nove minuti’, l’interruttore dell’astronave per un lungo viaggio nella divulgazione scientifica. Ci vediamo presto con Noos! Un caro abbraccio a tutti voi".

La notizia di Noos

Il pubblico della tv ha naturalmente accolto con entusiasmo la notizia di un nuovo programma di divulgazione scientifica su Rai 1, per di più nel segno di Piero Angela, scomparso quasi un anno fa. Anzi, in tanti hanno approfittato della notizia per ricordare sui social come la scomparsa di Piero Angela avrebbe dovuto significare il lutto nazionale, più che quella di Silvio Berlusconi (di cui oggi sono previsti i funerali), a premiare la sua figura di divulgatore amato da tutti, a contrario di un politico e imprenditore a dir poco divisivo.

