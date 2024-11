Affari Tuoi, Camilla piange e poi frega il Dottore: il ribaltone clamoroso sul gong Partita durissima per la pacchista umbra, la cui tenacia, alla fine, ha la meglio sulle furbizie di PaSqualo, riuscendo a cambiare totalmente la rotta di una partita che sembra un disastro

Una serata che sembra un disastro, ma che dimostra che nella vita non si deve mai disperare perché, da un momento all’altro tutto può cambiare. A ricordarcelo, è la partita che vede al centro studio nella puntata di venerdì 22 novembre 2024 di Affari Tuoi è Camilla, la barista onesta di Deruta, pacchista umbra che gioca insieme alla mamma Sara, proprietaria del Bar Ristorante dove lavora anche la figlia. Le due giocano con il pacco numero 2. Scopriamo cosa è successo.

Affari Tuoi, puntata venerdì 22 novembre 2024: cosa è successo

Il primo giro di pacchi va molto bene, tanto che la prima offerta del Dottore è di ben 40000€. Subito dopo se ne vanno 75000€ e 200000€, ma tutto sommato mamma e figlia continuano ad azzeccare le chiamate.

A tradire Camilla e Sara è la concorrenza. Quando la ragazza chiama il numero 4, che corrisponde a un barista sardo, questo fa loro un grande sgambetto perché con questa chiamata sfumano i 300000€. A questo punto il Dottore propone il cambio, rifiutato perché, dice Camilla. "Come diceva nonna, quello che è mio non me lo toglie nessuno!"

La barista però, fa un grosso errore, ovvero continua a sfidare la scaramanzia, come gli fa notare, tra il serio e il faceto Stefano De Martino quando, dopo aver chiamato i pacchi della parte sinistra del tavolo, tutti con grosse cifre, come capita spessissimo, Camilla con spavalderia dice: "Voglio sfatare un altro mito!" E chiama la new entry, cioè la Toscana. Statisticamente, le new entry hanno sempre pacchi rossi e infatti, anche questa volta, dentro al pacco della nuova entrata ci sono ben 100000€. A metà partita, tutti i premi più sostanziosi sono sfumati e il pacco più pesante rimasto è quello da 50000€. Il Dottore, offre il cambio per 5 tiri, praticamente invita la concorrente a cambiare. Stefano De Martino interpella i suoi "grandi saggi" in platea: Lupo consiglia di cambiare, per Tanath, come sempre, il pacco della concorrente è il più fortunato.

Camilla, dopo averci molto pensato, rifiuta il cambio. Al tiro successivo, escono i 30000€. La partita è sempre più difficile, la pacchista umbra chiama un altro pacco sulle note del Gladiatore, che sottolineano la durezza della situazione. Sono rimasti 6 pacchi, 3 rossi e 3 blu, tra cui lo zero. Ma siccome "le cose peggiorano sempre prima di migliorare", Camilla trova tutti i pacchi blu e fa un clamoroso ribaltone, finendo con tutti pacchi rossi, 15000€, 20000€ e 50000€, il che vuol dire soldi sicuri.

Il Dottore a questo punto è in difficoltà e si gioca a carte la nuova mossa che è la proposta di un cambio: Camilla si tiene stretta il suo pacco numero 2 e va avanti fino in fondo e fa bene perché, all’ultimo tiro ci sono in gioco ancora i 50000€ insieme ai 15000€. L’ultima offerta è veramente sostanziosa: 32500€. A questo punto, tra le lacrime, e davanti alle foto della sua numerosa famiglia dice: "Io sono qui per ringraziare i miei genitori e i miei nonni che hanno fatto sempre tanto per me. Quindi accetto l’offerta".

Non rimane che capire, una volta accettata l’offerta che, tra la barista umbra e il Dottore ci abbia rimesso. All’apertura del suo pacco, si scopre che la concorrente aveva solo 15000€, è riuscita quindi ad avere la meglio sulla furbizia del Dottore, cambiando il destino di una partita che sembrava ormai disperatamente perduta.

