Affari Tuoi, Carrie confonde De Martino (che sbotta). Partita tragica, web furioso: "Fa solo casino" La partita di Carrie a Affari Tuoi, nella puntata del 29 gennaio, finisce doppiamente male: ecco cos'è successo

È Carrie del Veneto a giocare ad Affari Tuoi nella puntata del 29 gennaio 2025, come sempre condotta da Stefano De Martino. La studentessa di lingue di Venezia ha pescato il pacco numero 1, con il quale ha giocato affiancata dalla madrina e cugina acquisita Greta. Prima di iniziare il gioco vero e proprio, Stefano non può esimersi dalla domanda che molti si sono posti rispetto al suo nome: "Perché ti chiami così?". Carrie svela l’arcano: "Purtroppo in realtà il mio nome non è legato alla famosa canzone degli Europe. Mia nonna guardava la soap Sentieri e all’interno c’era questi personaggio nominato ad oltranza, quindi mi hanno chiamata così".

Dopo il chiarimento sull’origine del nome, ha il via la sfida di Carrie con il Dottore (Pasquale Romano), che parte non al meglio. I primi tre pacchi aperti – Emilia Romagna, Sicilia e Puglia – sono tutti rossi, in particolare il secondo che è quello da 200.000 euro. Migliora la situazione con il secondo trio – Valle d’Aosta, Molise e Trentino – tutti blu. Il tabellone è equilibrato, dunque, dopo la prima selezione dei pacchi, ma il Dottore non si sbilancia tanto nella sua offerta: 33.000 euro per Carrie. "Strana cifra", commenta la pacchista, decisa ad andare avanti anche se il 33 è un numero importante per la famiglia, come le fa notare Greta. "Prima di venire qui ho sognato un numero", annuncia allora la concorrente, dicendosi in realtà spinta nel gioco anche da altri due numeri legati alle nonne. Tuttavia, la sua strategia non sembra avere successo coi pacchi successivi. I due gemelli ‘Kiss me Licia’ – così soprannominati da Stefano De Martino – affossano la povera Carrie, aprendo il pacco da 300.000 euro. Il Dottore, alla sua seconda chiamata, dà a Carrie la possibilità di prendere il pacco col numero da lei sognato offrendole un cambio, occasione che la pacchista non si lascia sfuggire. Il pacco 1 viene cambiato con quello numero 10. Carrie fa ancora di più e apre proprio il pacco che ha appena lasciato, scoprendo di aver fatto bene, visto il contenuto di 5.000 euro.

L’apertura dei pacchi continua con un momento di commozione per Carrie che, pensando ai numeri in sogno, ricorda la nonna. Motivo per il quale decide di aprire proprio il suo numero, il 3 delle Marche, che contiene 200 euro. Carrie ne gioisce e segue la scia, aprendo il numero legato all’altra sua nonna, Pasqua: il 20 della Sardegna. Le notizie stavolta non sono buone, perché il pacco contiene 50.000 euro. Dopo il cambio, il Dottore fa un’offerta di 20.000 euro, che Carrie però rifiuta. Una sfilza di pacchi blu dopo le brutte notizie dà nuova linfa alla concorrente, lasciando la parola al Dottore che stavolta offre 25.000 euro per un solo tiro. Carrie neppure ci pensa e rifiuta. La speranza di beccare una delle cifre più alte crolla un attimo dopo, quando Carrie apre il pacco 11 della Liguria, beccando i 100.000 euro. Il dottore chiama: "Tre tiri e si va al finale e senza offerte. Cambio!" "Il Dottore non ci offre una via d’uscita", commenta Stefano, sottolineando l’inevitabile. Carrie torna allora a parlare di numeri, con un ragionamento così complesso da confondere anche De Martino: "Mi sono perso", ammette infatti. Il finale è che Carrie, seguendo questo nuovo ragionamento di numeri, lascia il pacco 10 per prendere il pacco 4, scoprendo di aver abbandonato ben 75.000 euro, ultimo pacco rosso disponibile. La partita è perciò finita e si va alla regione fortunata.

Per Carrie, la regione fortunata è la Puglia, ma così non è. Da 100mila euro si passa a 50mila, con la cancellazione di 9 regioni sbagliate. La seconda scelta ricade sulla Sicilia, ma è la Sardegna quella giusta. Purtroppo l’avventura di Carrie si conclude con un nulla di fatto. "Tanti numeri, forse troppi", è il commento finale di Stefano De Martino.

Le polemiche sui social

Un’idea, quella di Stefano De Martino, d’altronde condivisa anche da molti utenti del web. Tante, infatti, le critiche ricevute da Carie sui social per la sua partita: "Ma davvero c’è gente che pensa che ogni numero abbia un significato? La zia, la nonna…che assurdità!", ha scritto un utente. E ancora c’è chi ha scritto: "Una puntata che sto vedendo distrattamente senza un poco di coinvolgimento. Tutta colpa della concorrente che con tutti questi numeri fa solo casino"; "La peggior concorrente, altro che studentessa universitaria!"; e infine "A non fare ragionamenti logici e giocare pensando ai numeri dei sogni, si perde sempre!"

