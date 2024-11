Affari Tuoi, De Martino show: butta via il pacco e salva la serata con Robertino. Ovazione social: "Puntata epica" Nella puntata di giovedì 21 novembre, il concorrente della Toscana è sfortunatissimo sin dall'inizio ma il conduttore regala perle d'intrattenimento: cosa ha fatto.

Dopo l’appuntamento con 5 Minuti di Bruno Vespa (in studio con Laura Zielińska, moglie di Zielinski), su Rai 1 la linea passa a Stefano De Martino con una nuova puntata di Affari Tuoi, il popolarissimo game show dei pacchi che ogni giorno tiene inchiodati milioni di telespettatori davanti al piccolo schermo. Nella puntata di giovedì 21 novembre 2024 gioca il concorrente della Toscana, Robertino da Ribolla, un autista di camion accompagnato da sua moglie Stefania. I due sono sposati da 20 anni, hanno un figlio, Matteo, e pescano il pacco numero 4. Ecco come è andata.

Affari Tuoi, com’è andata la puntata di giovedì 21 novembre

Pronti via e la partita di Robertino entra subito nel vivo e, purtroppo per lui, si mette male. Dopo due pacchi blu che avevano illuso tutti, il camionista toscano becca due mazzate ravvicinate e ‘perde’ i 75mila euro e i 300mila euro. In studio cala subito il gelo: "Alla faccia del bicarbonato di sodio" sbotta De Martino, che poi invita tutti alla calma. Il Dottore mette sul piatto 25mila euro, Robertino rifiuta con decisione ma incassa un altro colpo dalla dea bendata, poiché saltano fuori in rapida successione i pacchi rossi da 100mila e 50mila euro. "Mi sa che il navigatore ti sta portando fuori rotta", scherza De Martino riferendosi alla professione del concorrente. Ma la jella non dà tregua a Robertino. Anche i 200mila euro vanno via e a metà puntata si ritrova praticamente con l’acqua alla gola, costretto a giocare con l’obiettivo massimo di 30mila euro, ‘spiccioli’ rispetto alle somme solitamente in gioco ad Affari Tuoi. Il Dottore prova a dare una scossa a una serata non particolarmente brillante e fa una strana mossa, chiedendo al concorrente di aprire 8 pacchi di fila: "È un record della storia di Affari Tuoi. Sono desolato, questa è cattiveria vera. Già la partita è cominciata così e poi deve tirare anche otto volte ", sbotta De Martino, che poi dà vita a un piccolo show. Robertino, infatti, perde anche i 30mila euro, contenuti nel pacco della Sardegna spacchettato dal pacchista Luca ("Il bar più caro della Sardegna") e quel punto il conduttore prende il suo pacco e lo scaraventa con veemenza fuori dalla studio. "Vergognati", dice rivolto al pacchista. "Quel bar lo dobbiamo chiudere".

Si arriva così al rettilineo finale della partita con un tabellone a dir poco misero: 3 pacchi blu e un unico rosso da 15mila euro. Ma anche quest’ultimo ha vita breve e quindi Robertino vira verso la Regione Sfortunata, non prima però di aver incassato un sadico commento del Dottore, che definisce la sua partita ‘eccezionalmente sfortunata".

La regione sfortunata e lo show di De Martino

In studio il clima non è dei migliori, De Martino però non si demoralizza: "Per bene due volta da quando abbiamo iniziato hanno beccato la Regione fortunata, quindi non demordiamo". Robertino non sembra crederci troppo, e anche nella scelta della Regione sulla quale puntare pare abbastanza scoraggiato, quasi rassegnato. La sua scelta per 100mila euro sono le Marche, ma non va bene. L’umore della coppia cala ulteriormente e marito e moglie si incartano nella scelta della seconda regione su cui puntare, perdendosi in un lungo e infruttuoso conciliabolo – ben oltre i tempi televisivi consigliabili – interrotto da un colpi da maestro di De Martino, che decide di sdraiarsi sul pavimento facendo finta di dormire. La scenetta funziona e scatena le risate del pubblico, riportando (finalmente) un po’ di verve in studio. Quindi il conduttore prova a sentire il parere di Lupo, che attacca dicendo: "Io di solito faccio molte vacanze all’estero…", ma anche in questo caso De Martino fiuta l’occasione per una gag e lo interrompe di botte: "E chi se ne frega!", anche qui risate a raffica in studio. Alla fine – tra mille tentennamenti – i due coniugi puntano sull’Emilia Romagna, ma la scelta vincente era il Molise. "Siamo fortunati in amore", chiosa la moglie di Robertino, quasi a consolarsi della delusione di dover tornare a casa a mani vuote.

Ovazione social per Stefano De Martino

Sui social la partita sfortunatissima di Robertino è stata seguita con un misto di tenerezza e ironia. "Io direi di dare sempre una seconda possibilità ai concorrenti più teneri tipo Robertino", scrive un utente. Un altro aggiunge: Peggio di così non poteva andare". Ma c’è anche chi sottolinea la prestazione non certo epocale del concorrente della Toscana, parso abbastanza restio a svelarsi: "Partita sfortunata ma anche l’uomo muto, mamma mia". Più in generale, però, ad aver colpito il popolo del web è stata la ‘prestazione’ sontuosa di Stefano De Martino, riuscito a risollevare una partita sfortunata e a tratti noiosa tirando fuori dal niente siparietti riuscitissimi subito diventati virali sul web. C’è chi scrive: "Questa sera affari tuoi 60% di share perché sdm è riuscito a far diventare una partita pessima in una puntata epica, Amadeus ha avuto un degno erede", oppure: "Oggi Stefano sembra molto Bonolis. Puntata divertentissima", o ancora: "Va dato atto che Stefano de Martino sta tenendo in piedi interamente da solo questa puntata tra le più mosce di sempre (per montepremi bassi e concorrenti antitelevisivi)".

