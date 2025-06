Affari Tuoi, Angelo del Molise fa shopping coi 200mila euro vinti: lo strano acquisto del ‘pupillo’ di De Martino I primi acquisti dopo la vincita di Angelo, il concorrente dal Molise tanto amato da Stefano, che continua a far discutere anche fuori da Affari Tuoi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 19 maggio ha avuto come protagonista Angelo Mariano, agricoltore di Campolieto, in Molise. In studio con lui c’era la figlia Annamaria. Fin dalle prime battute, Angelo si è fatto notare per il suo modo diretto di giocare, per la simpatia spontanea e per i continui scambi con Stefano De Martino, con cui ha anche scherzato sul significato della parola "titubare".

Affari tuoi: ecco come Angelo ha speso la vincita

Saltando avanti ad oggi, Annamaria ha pubblicato su TikTok un video che mostra uno dei primi acquisti fatti dal padre con la vincita. "Quando tuo padre vince 200mila euro ad Affari Tuoi e arrivano i primi regali", si legge nella clip. Nel filmato si vede una donna, probabilmente una parente, mentre guida un nuovo macchinario agricolo. Angelo, che lavora nei campi da tutta la vita, ha deciso di usare parte del denaro per comprare attrezzature nuove che potessero facilitare il suo lavoro quotidiano. Tra gli acquisti, un trattore e altri strumenti utili per l’agricoltura. Niente spese folli quindi, ma sicuramente originali rispetto ai precedenti concorrenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sua partita è stata definita dal conduttore come "La mia preferita di tutta l’edizione". Angelo ha eliminato i pacchi blu con decisione e si è trovato alla fine con due sole opzioni: 100mila e 300mila euro. Il Dottore ha offerto 200mila euro, e Angelo ha accettato. "Annamaria, noi siamo venuti qua per giocare, io ringrazio tutti ma accetto l’offerta", ha detto guardando la figlia. Scelta prudente ma comprensibile, anche se nel pacco c’erano proprio i 300mila.

Le polemiche social dopo la vittoria di Angelo

Sui social, soprattutto su X, si era aperto un vero dibattito. In molti hanno criticato la sua scelta di fermarsi a 200mila euro quando nel pacco c’erano i 300mila. "Aveva il pacco giusto, doveva rischiare", ha scritto qualcuno. Altri hanno difeso la decisione: "Facile parlare da casa, ma con 200mila euro si cambia la vita". In ogni caso, la storia di Angelo ha colpito il pubblico. La sua semplicità, il rapporto con la figlia, la voglia di non strafare hanno convinto molti fan del programma. Una partita che ha lasciato il segno, non solo per la somma vinta, ma per essere stata anche un delle più interessanti considerando l’ordine dei pacchi aperti, tanto da valere anche l’approvazione del conduttore come la sua preferita tra tutte quelle giocate fino ad ora.

Potrebbe interessarti anche