Morta a 94 anni l'attrice Adriana Asti: la fuga da casa, i matrimoni e il legame con Pasolini e Visconti L’attrice milanese, per molti anni a fianco dei più grandi artisti del cinema e della televisione, è scomparsa a Roma. Ripercorriamo la su vita.

Adriana Asti (nome d’arte di Adelaide Aste) è nata a Milano il 20 aprile 1931 e ha debuttato giovanissima nel cortometraggio Buio in sala di Dino Risi e come attrice teatrale ne Il crogiuolo, diretto dal grande Luchino Visconti. Da quel momento la sua carriera è cresciuta esponenzialmente portandola a diventare una grande attrice del panorama italiano con all’attivo molti successi sia al cinema che al teatro e in televisione. Il cinema italiano, oggi, è dunque in lutto per la sua scomparsa, avvenuta a Roma all’età di 94 anni. In ricordo dell’attrice ripercorriamo le tappe più importanti della sua vita.

Adriana Arti, la fuga da casa e i matrimoni

Nata negli anni Trenta in una famiglia borghese di Milano, dalla quale non vedeva l’ora di fuggire, Adriana Asti ha deciso di lasciare la famiglia e la casa quando aveva solo 17 anni, partendo per andare a recitare nella sua prima piccola parte a teatro nel Miles gloriosus di Plauto con la compagnia stabile di Bolzano. Una ‘fuga’ che le ha poi permesso di diventare un’attrice di altissimo livello e di collaborare con artisti di fama internazionale. Negli anni, la vita professionale dell’attrice si è però intrecciata più volte anche con quella privata.

Adriana si è infatti sposata la prima volta con il pittore Fabio Mauri. Come la stesa attrice ha raccontato, i due hanno poi iniziato ad avere problemi subito dopo il matrimonio, e questo ha portato Adriana ad uscire di casa ‘per prendere le sigarette’ e non tornare più. A seguire, l’attrice ha poi avuto una lunga relazione con il grande regista Bernardo Bertolucci, dal 1967 al 1972. Giunta a termine anche questa storia, l’attrice si è risposata nel 1982 con il regista Giorgio Ferrara, creando anche un certo scalpore per la differenza d’età (lei circa quarant’anni e lui poco più di venti).

Adriana Asti, il forte legame con Pasolini, Visconti e Franca Valeri

Nei tantissimi anni di carriera tra teatro, cinema e televisione, Adriana Asti ha collaborato con grandi artisti del calibro di Giorgio Strehler, Luchino Visconti, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini e Luca Ronconi. Con alcuni di loro sono nati anche legami d’amicizia molto forti. Come ad esempio quello con Pasolini, suo testimone di prime nozze, e quello con il "suo" Luchino Visconti, con il quale ha spesso raccontato di aver fatto anche diverse vacanze. Ma tra i legami stretti che l’attrice ha avuto modo di creare nel mondo dello spettacolo è doveroso citare anche l’intensa e profonda amicizia con Franca Valeri.

