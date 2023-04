Addio a Christo Jivkov: era San Giovanni nel film “La passione di Cristo” L’attore si è spento a 48 anni a causa di una lunga battaglia contro il cancro: era da sempre un grande appassionato di cinema italiano

Fonte: Ansa

Il mondo del cinema piange la morte di Christo Jivkov, scomparso venerdì 31 marzo 2023 dopo una lunga battaglia contro il cancro, secondo quanto riporta Deadine. Il ruolo più importante della carriera dell’attore bulgaro, nato il 18 febbraio 1975 a Sofia, era stato certamente quello di Giovanni nel film "La passione di Cristo", nel 2004, dove era stato diretto dall’attore e regista americano Mel Gibson, che era stato anche il protagonista della pellicola.

La carriera di Christo Jivkov

La passione per il cinema era nata sin da ragazzo in Christo Jivkov e lo aveva spinto a studiare da giovanissimo all’Accademia Bulgara di Cinema e Teatro, dove si era diplomato, per poi specializzarsi in regia cinematografica con un documentario su Cinecittà e il cinema italiano. Proprio per questo era stato particolarmente felice di avere potuto lavorare al fianco del regista e sceneggiatore bergamasco Ermanno Olmi, che lo aveva voluto nel 2001 nel suo "Il mestiere delle armi", rivelatosi poi il vero trampolino di lancio per la sua carriera.

Nel suo curriculum ci sono anche le partecipazioni in "Occhi di cristallo" di Eros Puglielli nel 2004 e in "Mafalda di Savoia – Il coraggio di una principessa" di Maurizio Zaccaro nel 2006. Successivamente Saverio Costanzo gli ha affidato il ruolo del protagonista Andrea nel film "In memoria di me", che traeva ispirazione dal romanzo "Lacrime impure" di Furio Monicelli. Nel 2009, invece, era stato nel cast di "Fly Light" di Roberto Lippolis, dove aveva recitato al fianco di Maria Grazia Cucinotta. Ed è stata proprio l’attrice siciliana una delle prime a esprimere il sui dispiacere dopo essere venuta a conoscenza della sua scomparsa: "Non voglio ancora crederci che non ci sei più, dolore infinito. Ciao Crhisto, amico mio, anima gentile, la tua lotta per la vita, era la lotta di tutti quelli che ti vogliono bene" – ha scritto sul suo profilo Instagram.

