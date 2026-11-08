Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple

Il lancio di iPhone Duo è stato uno dei temi più chiacchierati del settore tech nel corso del mese di ottobre. I problemi per Apple sono stati tanti.

Alcuni di questi, come il malfunzionamento della piega che causa la rottura del display, diventato un meme sui social, non possono essere risolti in tempi brevi.

Un altro tema, identificato nelle recensioni come una delle principali criticità, potrebbe essere in via di risoluzione già nel corso di questo mese di novembre.

iPhone Duo, infatti, è arrivato sul mercato con poche app ottimizzate per sfruttarne al meglio i due display. Apple, però, ha incentivato da subito gli sviluppatori a mettersi in regola.

Il danno di immagine legato a un ecosistema di app non ottimizzate, per certi versi, è stato ancora più rilevante dei meme legati alla rottura del display pieghevole, soprattutto per via del prezzo (2.369 euro per la versione base) richiesto per l’acquisto.

Per questo, Apple ha confermato di aver raggiunto un traguardo importante che farà felici gli utenti che hanno già acquistato il modello.

Le app sono ora ottimizzate per Duo?

Dopo aver lanciato il badge Made for Duo, Apple sembra essere riuscita a convincere gli sviluppatori a ottimizzare le app per il suo pieghevole.

La conferma è arrivata direttamente dall’azienda. Susan Prescott, Vicepresidente delle Relazioni con gli Sviluppatori a livello mondiale di Apple, ha evidenziato:

È stato fantastico vedere con quanta rapidità gli sviluppatori hanno accolto iPhone Duo, e siamo grati per la loro creatività e innovazione. Oggi sono già disponibili sull’App Store oltre 100.000 app create per iPhone Duo, e ogni giorno ne vengono aggiunte migliaia di altre ottimizzate. Solo nell’ultimo mese, migliaia di sviluppatori hanno partecipato ai nostri workshop in 19 città di tutto il mondo per provare iPhone Duo in prima persona e offrire ai propri utenti app aggiornate. L’entusiasmo è stato incredibile e siamo entusiasti di vedere il ritmo degli aggiornamenti continuare ad accelerare man mano che sempre più app vengono ottimizzate per iPhone Duo.

Ogni giorno, secondo Apple, migliaia di app ottengono la compatibilità con iPhone Duo. Di recente, ad esempio, Microsoft ha aggiornato le sue app Office, che ora sfruttano al meglio il pannello.

L’importanza del badge “Made for Duo”

Per accelerare la transizione, l’azienda di Cupertino ha puntato forte sul nuovo standard “Made for Duo”, un vero e proprio sigillo di garanzia per gli utenti. Questo badge certifica che l’applicazione è in grado di gestire in modo nativo e fluido il passaggio dal display esterno allo schermo pieghevole interno, riadattando l’interfaccia utente (UI) senza interruzioni o glitch visivi.

L’iniziativa, supportata dai workshop globali organizzati da Apple, si è rivelata la mossa vincente: consentire agli sviluppatori di testare il codice direttamente sull’hardware ha permesso di superare rapidamente le incompatibilità software che avevano pesato sulle recensioni al lancio.

Per sapere come va iPhone Duo potete dare un’occhiata alla recensione di Libero Tecnologia del pieghevole di Apple.