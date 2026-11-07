Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Il telefono che ha smosso il mercato dei pieghevoli ha una batteria sorprendente e qualche inciampo inatteso. Lo racconto dopo averlo portato in tasca ogni giorno.

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Lo prometto: dopo questa recensione, per un po’ non parlerò più di iPhone Duo. Ne abbiamo scritto spesso e so bene che Apple è un marchio che polarizza. C’è chi la ama senza condizioni e chi non vuole più sentirne parlare. Rispetto entrambe le posizioni.

C’è però un fatto che nessuno può ignorare: questo è il telefono che ha smosso il mercato. I pieghevoli esistevano da molti anni, ma gli utenti meno distratti se ne sono accorti davvero solo quando ne è arrivato uno con la mela sul retro. È la magia della percezione di un marchio, difficile da spiegare e impossibile da negare.

Ecco i dati essenziali. L’iPhone Duo è uno smartphone pieghevole a formato passaporto di fascia altissima, già disponibile in Italia al prezzo di listino di 2.369 euro per la versione da 256 GB (2.619 euro per 512 GB, 3.119 euro per 1 TB, 3.869 euro per 2 TB). Funziona solo con eSIM. Si rivolge a chi vive nell’ecosistema Apple e vuole uno schermo da 7,6 pollici in tasca, e promette un hardware di prima classe, pur chiedendo di rinunciare a una fotocamera da Pro e a un software ancora acerbo.