IPhone Duo recensione: due giorni di batteria ma anche difetti che non mi aspettavo da Apple
Il telefono che ha smosso il mercato dei pieghevoli ha una batteria sorprendente e qualche inciampo inatteso. Lo racconto dopo averlo portato in tasca ogni giorno.
Lo prometto: dopo questa recensione, per un po’ non parlerò più di iPhone Duo. Ne abbiamo scritto spesso e so bene che Apple è un marchio che polarizza. C’è chi la ama senza condizioni e chi non vuole più sentirne parlare. Rispetto entrambe le posizioni.
C’è però un fatto che nessuno può ignorare: questo è il telefono che ha smosso il mercato. I pieghevoli esistevano da molti anni, ma gli utenti meno distratti se ne sono accorti davvero solo quando ne è arrivato uno con la mela sul retro. È la magia della percezione di un marchio, difficile da spiegare e impossibile da negare.
Ecco i dati essenziali. L’iPhone Duo è uno smartphone pieghevole a formato passaporto di fascia altissima, già disponibile in Italia al prezzo di listino di 2.369 euro per la versione da 256 GB (2.619 euro per 512 GB, 3.119 euro per 1 TB, 3.869 euro per 2 TB). Funziona solo con eSIM. Si rivolge a chi vive nell’ecosistema Apple e vuole uno schermo da 7,6 pollici in tasca, e promette un hardware di prima classe, pur chiedendo di rinunciare a una fotocamera da Pro e a un software ancora acerbo.
iPhone Duo
Tutto quello che leggerai da qui in avanti nasce dall’uso reale: iPhone Duo è stato il mio telefono principale, quello che si prende in mano al mattino e si posa la sera, senza l’indulgenza che si riserva a un prototipo.
Non è un prodotto per tutti, e la cifra lo dice da sola. Apple ha però messo in campo formule di finanziamento pensate per chi, da appassionato, vuole comunque concedersi questa esperienza.
Ho cercato di capire se la promessa regge fuori dalla vetrina. Fra una costruzione che stupisce, una batteria che sorprende e un software che inciampa, la risposta è meno semplice di quanto sembri. Per ragionare sul momento giusto per comprarlo, trovi un approfondimento anche nelle pagine di Libero Tecnologia: conviene comprarlo subito o è meglio aspettare?
- Costruzione in titanio impeccabile
- Display interno opaco da 7,6 pollici
- Piega ben nascosta
- Batteria da due giorni
- Formato a passaporto riuscito
- Fotocamera inferiore a iPhone 18 Pro Max
- Bug di iOS
- App ottimizzate ma non ben fatte
- Niente Face ID né SIM fisica
- Prezzo altissimo
Ci sono oggetti che si capiscono dal primo contatto, e iPhone Duo è uno di questi. La scocca è in titanio, il fronte è protetto da Ceramic Shield 2 e la certificazione è IP68. Da chiuso misura 117,8 x 84,1 mm con 11,3 mm di spessore. Da aperto diventa 117,8 x 164,6 mm e dimagrisce fino a 5,2 mm.
Tenerlo in mano è un piacere raro. La cerniera trasmette solidità, le rifiniture sono curatissime e si capisce che la parte meccanica è stata presa sul serio. Il formato a passaporto, poi, è davvero gradevole.
Il conto arriva sulla bilancia: 254 grammi, contro i circa 249 di iPhone 18 Pro Max. Nelle giornate in cui ogni etto conta, il Galaxy Z Fold 8 mi è sembrato più comodo in tasca.
Resta un dilemma che Apple poteva risparmiarci: la cover in tessuto costa 150 euro e quella in silicone 90 euro, ma su un oggetto così bello qualunque custodia sembra un peccato.
Il display interno è un OLED da 7,6 pollici con risoluzione di 1.878 x 2.670 pixel (430 ppi), ProMotion fino a 120 Hz e 3.000 nit di picco dichiarati. Secondo Apple è più grande del 50% rispetto al pannello di iPhone 18 Pro Max, e nell’uso la differenza si sente: video, documenti e pagine web respirano in un altro modo.
Quello che amo di più è la finitura opaca nanotexture. La piega non sparisce, sarebbe una bugia dirlo, ma si nasconde benissimo. Le impronte, poi, restano molto più discrete rispetto a qualunque schermo lucido.
Lo schermo esterno è un 5,4 pollici da 1.398 x 2.034 pixel (460 ppi), con le stesse proporzioni di quello interno. Il risultato è che aprendo o chiudendo il telefono le app non cambiano aspetto. Mi verrebbe da chiedere lo stesso trattamento opaco anche per il pannello esterno.
Qui devo togliermi un sassolino. Apple ha risposto alle critiche sulle applicazioni dichiarando che sono già 100.000 le app ottimizzate per iPhone Duo. Io lo uso ogni giorno e posso dire che ottimizzata non significa ben fatta: moltissime app dichiarate compatibili non sono belle da usare e non sfruttano nel modo giusto lo spazio a disposizione.
Il quadro è un chiaroscuro. Un’app per gli appunti mi ha dato sensazioni meravigliose sul display interno, e Typedraw ed Edits sono tra le implementazioni migliori che ho visto. Quelle di Ryanair e Instagram sono invece tremende, mentre Booking ha fatto di peggio: ha spostato in alto le icone di Wi-Fi e segnale, stravolgendo le linee guida di Apple.
Il problema non è solo dei terzi. Anche iOS inciampa: guardando un video in orizzontale non riesco a mettere in pausa, perché le icone dei controlli si sovrappongono. In passato un errore così sarebbe stato impensabile in un prodotto Apple.
La fotocamera è il punto in cui si paga il conto del form factor. Sul retro ci sono due sensori Fusion da 48 megapixel: il principale e l’ultra grandangolare con supporto macro. Manca il teleobiettivo e lo zoom si ferma a 2x.
Sullo schermo esterno c’è una fotocamera Center Stage da 12 megapixel. Per le videochiamate a schermo aperto, una seconda camera da 8 megapixel è nascosta sotto il pannello interno.
Il confronto con iPhone 18 Pro Max è impietoso: iPhone Duo ne esce demolito. Capisco che per arrivare a 5,2 mm da aperto serva qualche rinuncia, ma a questo prezzo mi aspettavo di più. Per gli scatti di tutti i giorni il risultato è discreto. Chi fotografa davvero o usa molto lo zoom avrà l’impressione di aver comprato un compromesso, e lo suggerisce la stessa Apple, che per la fotografia professionale indica i modelli Pro.
Il chip è l’A20 Pro a 2 nanometri, lo stesso della gamma Pro di iPhone 18, raffreddato da una camera di vapore. La potenza, qui, non è il tema: i limiti dell’esperienza stanno altrove.
Dove iPhone Duo stupisce è la batteria. Nel mio uso quotidiano arriva a due giorni senza ricarica, l’autonomia più impressionante che mi sia capitato di vedere su un pieghevole. Apple dichiara 31 ore di video sul display interno, 44 ore su quello esterno e 24 ore in uso bilanciato, e nella pratica il telefono tiene il passo.
Il merito è di un sistema a due accumulatori, uno per metà, che lavorano come un blocco unico. Apple non svela la capacità in mAh, ma è lecito pensare che una parte dei 254 grammi venga proprio da lì. Se è così, il peso extra è il prezzo giusto per smettere di pensare alla presa di corrente.
Qui iPhone Duo chiede un piccolo cambio di abitudini. Il Face ID non c’è: al suo posto trovo il Touch ID nel tasto laterale, che funziona sia a telefono aperto sia chiuso. Esiste anche lo sblocco con Apple Watch. Chi arriva da anni di Face ID fatica ad abituarsi e il sensore non sempre risponde come vorrei: è forse l’aspetto più noioso dell’uso quotidiano.
Poi c’è la scelta che divide: solo eSIM, niente slot fisico. Per i più è una formalità da sbrigare in pochi minuti con il proprio operatore. Chi cambia spesso telefono, o in viaggio è abituato a infilare una SIM locale, dovrà affidarsi a eSIM di viaggio. Apple la chiama semplificazione, ma a questo prezzo la sento come una limitazione concreta.
iPhone Duo
I punti di forza si toccano con mano: costruzione in titanio, display opaco da 7,6 pollici che nasconde la piega e una batteria da due giorni, rara su un pieghevole. Il formato a passaporto è tra i più riusciti in circolazione.
I limiti stanno nel software. I bug di iOS, le app dichiarate ottimizzate ma poco curate e una fotocamera molto lontana da quella di iPhone 18 Pro Max pesano su un telefono che si usa ogni giorno.
A 2.369 euro per 256 GB, circa 730 euro più di iPhone 18 Pro Max, non è il consiglio per chi cerca il miglior smartphone. È la scelta giusta per l’appassionato Apple che vuole un prodotto unico anche nei difetti e sa accettare i rischi di una prima edizione. Io aspetto che app e software raggiungano l’hardware: il potenziale è enorme, per ora sostanzialmente inespresso.
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