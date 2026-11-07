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La Terra ha una nuova mini Luna: è l'asteroide 2026 QQ8, largo circa un metro e catturato dalla gravità terrestre. Ecco quanto resterà in orbita con noi.

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La Terra ha una nuova Luna. Si tratta di un piccolo asteroide, noto come 2026 QQ8, catturato dalla gravità del nostro pianeta e che oggi può essere definito come una nuova “mini Luna”

Questo particolare asteroide resterà con noi solo per un breve periodo. A raccontare il caso è stato IFLScience, che ha ricostruito la storia di questo particolare asteroide.

Una vera mini Luna

2026 QQ8 è stato avvistato per la prima volta dall’astronomo ungherese Krisztián Sárneczky. Nei giorni scorsi, il Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale ha chiarito tutti i dubbi sull’oggetto, confermando che si tratta di un asteroide di origine naturale. La mini Luna si è avvicinata alla Terra lo scorso aprile, finendo per essere attratta dalla gravità. 2026 QQ8 è estremamente piccolo (circa 1 metro) e sta orbitando intorno al nostro pianeta.

In una circolare del Minor Planet Center si legge:

“Le integrazioni orbitali indicano che questo oggetto è temporaneamente legato alla Terra. Non è stato trovato alcun collegamento con un oggetto artificiale conosciuto. Ulteriori osservazioni e studi dinamici sono fortemente incoraggiati.”

La conferma in merito alla presenza di una mini Luna arriva a breve distanza dal passaggio di un asteroide che, durante il periodo di Halloween, è passato molto vicino al nostro satellite, senza causare alcun danno.

Ricordiamo che la Luna è, da anni, al centro di analisi e monitoraggi da parte degli astronomi. Proprio di recente, infatti, una nuovo studio ha riscritto la storia del satellite, a partire dalla sua formazione.

Un legame temporaneo

Il passaggio dell’asteroide non porta alcuna minaccia per il nostro pianeta. Il punto di massimo avvicinamento è stato registrato a oltre 530.000 chilometri di distanza (circa una volta e mezza la tratta Terra-Luna), un margine di sicurezza tale da escludere qualsiasi rischio di impatto. Il legame gravitazionale con la Terra è comunque destinato a sciogliersi a breve: già nelle prossime settimane il corpo celeste si allontanerà progressivamente, superando il milione di chilometri di distanza fino a salutare definitivamente l’orbita terrestre verso la metà di dicembre per riprendere la sua corsa intorno al Sole. Gli astronomi, come riporta EarthSky, sono riusciti a ricostruire la storia di 2026 QQ8 che dovrebbe avvicinarsi alla Terra con cicli di circa 10 anni. In molti casi, però, il passaggio avviene senza alcuna influenza da parte della gravità terrestre, a causa di una distanza troppo grande.

Mini-luna o quasi-luna?

Fenomeni di questo genere, per quanto rari e affascinanti, non sono unici: nel corso del suo cammino cosmico la Terra interagisce spesso con corpi minori, distinguibili principalmente tra le mini-lune, ovvero asteroidi o frammenti catturati dal campo gravitazionale terrestre che compiono una o più rivoluzioni complete prima di essere espulsi di nuovo nello spazio profondo (esattamente come avviene con 2026 QQ8), e le quasi-lune (o quasi-satelliti), oggetti che invece non sono vincolati alla Terra dalla gravità ma condividono con essa un periodo orbitale attorno al Sole analogo di circa un anno, dando l’illusione ottica di girarle intorno pur muovendosi in modo indipendente.