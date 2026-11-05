Uno dei supervulcani più potenti della Terra si sta riempiendo di magma
Al largo del Giappone la caldera sommersa del Kikai si sta ricaricando di nuova roccia fusa. Gli scienziati monitorano il gigantesco serbatoio per capire la dinamica dei grandi eventi vulcanici.
- Al largo del Giappone, la caldera sommersa del supervulcano Kikai si sta riempiendo di magma proveniente dagli strati profondi della crosta terrestre.
- Strumenti acustici e sismici aiutano gli scienziati a monitorare il serbatoio, nonostante le difficoltà di esplorare una struttura nascosta sotto il Pacifico.
- Lo studio della ricarica magmatica, ancora attiva millenni dopo un’eruzione catastrofica, offre indizi sui meccanismi che precedono i grandi eventi vulcanici.
Al largo del Giappone la caldera sommersa del Kikai si sta ricaricando di nuova roccia fusa. Gli scienziati monitorano il gigantesco serbatoio per capire la dinamica dei grandi eventi vulcanici.
- La ricarica sotterranea nel Pacifico
- Le difficoltà del monitoraggio sottomarino
- Un esempio per comprendere i grandi eventi vulcanici
La ricarica sotterranea nel Pacifico
Al largo delle coste giapponesi si consuma un fenomeno naturale che attiva l’attenzione della comunità scientifica internazionale.
Nelle profondità oceaniche, il supervulcano Kikai mostra segnali distinti di attività nel suo assetto profondo.
Attraverso strumenti dedicati all’esplorazione dei fondali marini, i ricercatori hanno individuato un imponente serbatoio di magma che continua a ricevere flussi di roccia fusa direttamente dai livelli inferiori della crosta terrestre.
Questa enorme conca vulcanica, posizionata in prevalenza al di sotto della superficie dell’acqua, non è un gigante inattivo. Al contrario, la struttura interna si sta progressivamente riempiendo a causa dell’ingresso costante di nuovo materiale incandescente.
Il sito geologico in questione porta con sé una storia di eventi estremi. Circa 7.300 anni fa questa struttura fu protagonista di una delle manifestazioni vulcaniche più violente della storia recente del pianeta.
I rilevamenti attuali mostrano come, a distanza di millenni da quel cataclisma, la dinamica interna non si sia spenta.
Il materiale incandescente spinto verso l’alto va ad alimentare una camera sotterranea già monumentale, estendendone il volume complessivo.
Comprendere le dimensioni reali di questo accumulo richiede tecnologie sofisticate, dato che la caldera sommersa cela la quasi totalità dei suoi tratti costitutivi sotto centinaia di metri di acqua salata.
Le difficoltà del monitoraggio sottomarino
Studiare un colosso geologico situato sul fondo dell’oceano presenta ostacoli logistici notevoli rispetto all’osservazione dei vulcani situati sulla terraferma.
L’impossibilità di accedere direttamente alle strutture rocciose rende necessario l’impiego di strumentazioni acustiche e sismiche capaci di penetrare la massa d’acqua e i primi strati del suolo.
Ogni misurazione ottenuta sul supervulcano Kikai fornisce dati preziosi per mappare la conformazione della camera magmatica e per quantificare il volume della massa fusa presente al suo interno.
Il fenomeno in atto non riguarda una semplice presenza statica di fluido ad alta temperatura. La caratteristica centrale evidenziata dagli scienziati risiede nella continuità del processo di rifornimento.
La roccia fusa sale dalle viscere terrestri e penetra nei varchi della cavità con flussi periodici, aumentando la pressione interna e modificando la struttura della crosta locale.
Questo dinamismo invisibile rappresenta un elemento di grande interesse analitico, in quanto mostra come i grandi sistemi vulcanici oceanici continuino a evolvere anche durante periodi di apparente quiete superficiale.
Un esempio per comprendere i grandi eventi vulcanici
L’attenzione degli esperti verso la struttura del Kikai va oltre il semplice tracciamento della geografia sottomarina giapponese.
Questo gigante sommerso viene trattato come un vero e proprio cantiere di ricerca a cielo aperto per studiare le fasi preparatorie delle eruzioni di eccezionale portata.
Le manifestazioni vulcaniche di livello continentale si verificano a intervalli di migliaia di anni e risulta estremamente raro poter osservare in tempo reale un sistema di tali dimensioni mentre attraversa una fase di progressiva ricarica.
L’analisi dei dati raccolti sulla caldera sommersa permette di ricostruire i modelli matematici con cui i fluidi ad alta temperatura si spostano e si consolidano nel sottosuolo.
Seguire il percorso del materiale incandescente e registrare i tempi con cui il serbatoio di magma incrementa la sua capienza offre elementi utili a tutta la vulcanologia globale.
Le informazioni ottenute nel Pacifico aiuteranno a interpretare l’evoluzione di analoghe strutture presenti in altre aree del pianeta, gettando nuova luce sui meccanismi fisici che regolano i serbatoi magmatici più estesi della Terra.