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Apple rinnova iPad mini con schermo OLED da 8,5 pollici e chip A20 Pro. Le versioni hanno però una differenza importante: ecco quale, con prezzi e data di uscita.

Apple

Il nuovo iPad mini debutta con display OLED da 8,5 pollici, cornici ridotte, design più sottile e certificazione IP67 contro polvere e acqua.

Il chip A20 Pro migliora prestazioni e grafica, mentre la configurazione varia in base alla memoria; il tablet supporta iPadOS 27 e Apple Intelligence.

Fotocamera frontale riposizionata, audio Acoustic Display e connettività Wi-Fi 7 accompagnano il lancio italiano del 6 novembre 2026, da 759 euro.

Apple ha presentato il nuovo iPad mini, che per la prima volta adotta un display OLED. Il tablet più compatto dell’azienda cambia parecchio rispetto alla generazione precedente: lo schermo diventa più grande, mentre il dispositivo è ancora più sottile. Arriva anche il nuovo chip A20 Pro, insieme alla certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

Il nuovo modello sarà disponibile in Italia dal 6 novembre 2026, con prezzi a partire da 759 euro. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.

iPad mini OLED: display da 8,5 pollici e design più sottile

La novità principale riguarda lo schermo. Apple ha abbandonato il precedente pannello LCD per passare a un display Super Retina XDR OLED da 8,5 pollici, leggermente più grande rispetto agli 8,3 pollici del modello del 2024.

Le cornici sono state ridotte del 24%, permettendo di avere uno schermo più ampio senza aumentare in modo significativo le dimensioni del tablet. Il passaggio alla tecnologia OLED porta anche neri più profondi e un contrasto migliore, grazie alla possibilità di controllare l’illuminazione di ogni singolo pixel.

Aumenta anche la luminosità, che raggiunge un picco di 1.200 nit, più del doppio rispetto alla generazione precedente. Per chi utilizza spesso il tablet all’aperto, Apple propone inoltre un rivestimento nanotexture opzionale, che aiuta a ridurre i riflessi sullo schermo.

Cambia anche il design. Il nuovo iPad mini ha uno spessore di appena 5,4 millimetri e pesa 255 grammi nella versione Wi-Fi. Un’altra novità è la certificazione IP67, che garantisce protezione dalla polvere e una certa resistenza all’immersione in acqua.

Chip A20 Pro: prestazioni migliorate, ma attenzione alla versione scelta

Il nuovo iPad mini utilizza il chip A20 Pro, realizzato con un processo produttivo a 2 nanometri. Secondo i dati diffusi da Apple, le prestazioni della CPU aumentano fino al 60% rispetto al modello precedente, mentre quelle grafiche possono essere fino a 2,7 volte superiori.

C’è però una differenza da conoscere prima dell’acquisto: il chip A20 Pro non ha la stessa configurazione su tutti i modelli.

Le versioni da 128 GB e 256 GB utilizzano una CPU a 5 core e un Neural Engine a 16 core. Chi sceglie il modello da 512 GB trova invece una CPU a 6 core e un doppio Neural Engine a 16 core, con una maggiore capacità di elaborazione per le attività legate all’intelligenza artificiale.

Il tablet arriva con iPadOS 27 e supporta le nuove funzionalità di Apple Intelligence, compresa Siri AI.

Nuovo iPad mini: migliorano fotocamere e connettività

Apple ha cambiato anche la posizione della fotocamera frontale Center Stage da 12 megapixel, che ora si trova sul lato lungo del tablet. Una modifica particolarmente utile durante le videochiamate, perché permette di avere un’inquadratura più naturale quando si utilizza il dispositivo in orizzontale.

Tra le novità troviamo anche Acoustic Display, un sistema audio che sfrutta woofer abbinati allo schermo per migliorare la riproduzione sonora.

Per quanto riguarda la connettività, il nuovo iPad mini supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Le versioni Cellular integrano inoltre il modem C2, che promette velocità di trasferimento fino al 50% superiori rispetto alla generazione precedente.

Prezzo e disponibilità del nuovo iPad mini OLED in Italia

Il nuovo iPad mini sarà disponibile in due colorazioni, mezzanotte e galassia, con capacità di memoria comprese tra 128 GB e 512 GB.

In Italia, la versione Wi-Fi parte da 759 euro per il modello da 128 GB. Il prezzo sale a 889 euro per quello da 256 GB, mentre la configurazione da 512 GB costa 1.139 euro. Chi preferisce un modello Wi-Fi + Cellular dovrà spendere almeno 929 euro.

Il rivestimento nanotexture è disponibile soltanto sulle configurazioni da almeno 256 GB e richiede un sovrapprezzo di 130 euro.

I preordini apriranno mercoledì 28 ottobre, mentre le prime consegne e la disponibilità nei negozi sono previste per venerdì 6 novembre 2026.