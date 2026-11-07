Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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L’app IO è un punto di riferimento per i cittadini italiani e mette a disposizione degli utenti un gran numero di utenti. In questi giorni, l’applicazione torna a far parlare di sé per via di un nuovo messaggio inviato dall’Agenzia delle Entrate, che segue quello arrivato nei mesi scorsi, che fungeva da promemoria in merito alla scadenza della dichiarazione dei redditi.

In questo caso, invece, la situazione è completamente diversa. Si parla, infatti, di un rimborso in arrivo per alcuni contribuenti. L’Agenzia delle Entrate sfrutta l’app IO per avvisare questi utenti in merito all’imminente erogazione del rimborso, che sarà accreditato sul conto corrente indicato dal contribuente stesso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo messaggio.

Cosa dice il messaggio dell’Agenzia delle Entrate

La comunicazione inviata dal Fisco si trova sotto la voce “Comunicazioni per te” e presenta un oggetto inequivocabile: “Il tuo rimborso è in arrivo”. Leggendo il testo del messaggio, il cittadino viene informato che l’Agenzia sta procedendo al pagamento della restituzione relativa all’addizionale comunale IRPEF per le annualità precedenti. L’avviso specifica che i fondi verranno versati nei giorni a seguire sull’IBAN già fornito dall’utente, del quale vengono mostrate per sicurezza solo le ultime tre cifre.

Un dettaglio interessante da tenere in considerazione riguarda le tempistiche. Non è raro, infatti, che la notifica digitale arrivi con un po’ di ritardo rispetto alle tempistiche bancarie: potreste quindi visualizzare l’accredito sul vostro home banking ancor prima di leggere l’avviso sull’applicazione. È bene precisare, infine, che non si tratta di un bonus erogato a tutti, ma di un rimborso destinato unicamente a chi ha versato in eccedenza questa specifica imposta locale, calcolata in base al proprio reddito imponibile e alle aliquote decise dal Comune di residenza.

La ricezione della comunicazione tramite l’app IO conferma che si tratta di un rimborso legittimo. Sul tema dei rimborsi dell’Agenzia delle Entrate, infatti, è facile imbattersi in truffe di phishing. Una campagna sul tema è stata registrata proprio nei mesi scorsi. Per evitare di cadere in questi raggiri, è sufficiente attenersi alle comunicazioni ufficiali che l’Agenzia invia tramite l’app IO ed evitare qualsiasi comunicazione ricevuta tramite canali non ufficiali. Nelle scorse settimane, una truffa di questo tipo ha sfruttato un SMS con un link malevolo.

Come verificare la disponibilità del messaggio

Generalmente, la ricezione di questa comunicazione viene segnalata da una classica notifica push che compare sullo schermo del proprio smartphone; basterà fare tap su di essa per avviare l’applicazione.

Per poter consultare il documento, l’utente dovrà effettuare il login. Se si tratta del primissimo accesso, sarà necessario identificarsi tramite i sistemi ministeriali, utilizzando le credenziali SPID oppure la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Superato questo scoglio iniziale, per le volte successive l’ingresso nell’app sarà molto più snello: basterà infatti inserire il codice PIN scelto in fase di configurazione, oppure sfruttare lo sblocco tramite riconoscimento biometrico.

A questo punto è sufficiente andare nella sezione “Messaggi” per trovare la notifica.