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Fuori piove e i vestiti sembrano non asciugarsi mai. È una situazione piuttosto comune durante i mesi più freddi, soprattutto quando in casa non c’è un’asciugatrice. Lo stendino finisce così in soggiorno o in camera da letto, occupando spazio per ore. E mentre il bucato fatica ad asciugarsi, aumenta anche l’umidità nella stanza.

In questi casi, un deumidificatore può aiutare ad asciugare i vestiti più velocemente, eliminando parte dell’umidità presente nell’aria. Alcuni modelli hanno persino una funzione dedicata al bucato, particolarmente utile quando piove per diversi giorni e stendere all’aperto diventa impossibile.

Ma come scegliere quello giusto? Vediamo quali caratteristiche conviene considerare e alcuni modelli che possono essere utili per chi asciuga spesso i panni in casa.

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Come asciugare i panni in inverno

Asciugare il bucato in inverno è decisamente più complicato rispetto all’estate. Durante i mesi caldi, le temperature elevate favoriscono l’evaporazione dell’acqua dai tessuti. Spesso bastano poche ore all’aperto per ritrovare i vestiti asciutti, soprattutto quando c’è una buona circolazione d’aria.

In inverno la situazione cambia. Le temperature si abbassano e si tende a tenere le finestre chiuse più a lungo. Quando piove, poi, lasciare lo stendino sul balcone diventa spesso impossibile.

Non rimane quindi che stendere in casa, magari in soggiorno o in una stanza poco utilizzata. C’è però un problema: l’acqua contenuta nei vestiti evapora e aumenta l’umidità dell’ambiente. Se l’aria è già molto umida, il bucato può impiegare parecchio tempo ad asciugarsi. In alcune situazioni può comparire anche della condensa sulle finestre.

Un deumidificatore può essere utile proprio in queste circostanze. L’apparecchio aspira l’aria della stanza, ne elimina una parte dell’umidità e la reimmette nell’ambiente più asciutta. In questo modo, l’acqua ancora presente nei tessuti riesce a evaporare più facilmente.

Per ottenere risultati migliori, conviene sistemare lo stendino in una stanza di dimensioni adeguate, evitando di ammassare i vestiti. Lasciare un po’ di spazio tra un capo e l’altro aiuta infatti la circolazione dell’aria. Durante il funzionamento del deumidificatore si può anche tenere la porta chiusa, così che l’apparecchio lavori principalmente sull’umidità della stanza. Bisogna comunque continuare a garantire il normale ricambio d’aria dell’abitazione.

Quanto tempo serve per asciugare i panni? Dipende dalla quantità di bucato e dalle condizioni della stanza. Il deumidificatore non funziona come un’asciugatrice, perché non asciuga direttamente i tessuti, ma può ridurre sensibilmente il tempo necessario per ritirare lo stendino.

I migliori deumidificatori per asciugare i vestiti

Abbiamo selezionato alcuni deumidificatori che dispongono di una funzione dedicata all’asciugatura del bucato oppure di una modalità continua utilizzabile anche quando ci sono vestiti stesi in casa. Sono apparecchi che possono tornare utili durante tutto l’anno per tenere sotto controllo l’umidità domestica.

Bosch Dry 1000

Per chi stende il bucato in una stanza piuttosto piccola, Bosch Dry 1000 è uno dei migliori modelli. Ha una capacità di estrazione fino a 10 litri al giorno ed è consigliato per ambienti fino a 17 m².

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Dispone della funzione Laundry, pensata proprio per favorire l’asciugatura dei vestiti stesi in casa. Si attiva attraverso il sistema Easy Dry Select, che consente anche di scegliere tra funzionamento automatico e modalità notturna.

L’acqua raccolta finisce in un serbatoio da 2,5 litri. Quando è pieno, l’apparecchio si arresta automaticamente. In alternativa, è possibile collegare il tubo di drenaggio incluso per utilizzare lo scarico continuo.

Per spostarlo da una stanza all’altra ci sono le ruote e una maniglia integrata, particolarmente comode se non si tiene lo stendino sempre nello stesso posto.

Bosch Dry 4000

Se il bucato viene steso in una stanza più grande, si può valutare Bosch Dry 4000. Rispetto a Dry 1000, la capacità massima di estrazione passa da 10 a 16 litri al giorno. Aumenta anche la superficie consigliata, che arriva a 33 m².

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Anche questo modello dispone della funzione Laundry, dedicata all’asciugatura dei vestiti. La maggiore capacità di deumidificazione può essere utile soprattutto quando lo stendino si trova in un ambiente piuttosto ampio.

Il serbatoio rimane da 2,5 litri ed è possibile utilizzare lo scarico continuo per evitare di doverlo svuotare manualmente. È presente anche una modalità notturna, con una rumorosità di 38 dB(A).

Ariston DEOS EVO 12

Ariston DEOS EVO 12 dispone di diverse modalità di funzionamento, tra cui una pensata per chi ha bisogno di asciugare il bucato in casa.

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Attivando la funzione Dry, l’apparecchio lavora alla massima potenza per eliminare più rapidamente l’umidità presente nella stanza. Quando non ci sono panni da asciugare, si può invece utilizzare la modalità intelligente SMD, che adatta il funzionamento all’umidità rilevata. È disponibile anche la deumidificazione continua.

Le dimensioni compatte e le ruote consentono di spostarlo facilmente vicino allo stendino.

Il serbatoio ha una capacità di 1,85 litri, quindi durante le sessioni più lunghe potrebbe essere necessario svuotarlo. Chi vuole evitare questa operazione può utilizzare il collegamento previsto per lo scarico continuo.

Pro Breeze 6 litri a compressore

Non sempre è necessario acquistare un deumidificatore molto potente. Se il bucato viene steso in un ambiente piccolo, Pro Breeze da 6 litri al giorno può essere un’alternativa ai modelli più grandi.

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La modalità di asciugatura continua permette di lasciarlo lavorare quando ci sono vestiti stesi. Per il normale utilizzo quotidiano si può invece sfruttare il sensore di umidità, impostando il livello desiderato tra il 30% e il 90%.

Il display LED consente di controllare l’umidità rilevata nella stanza, mentre il timer di 24 ore permette di programmare il funzionamento.

Il serbatoio da 2 litri è dotato di arresto automatico quando si riempie. Anche in questo caso è previsto un tubo per lo scarico continuo, utile quando si vuole lasciare acceso l’apparecchio per diverse ore.

Pro Breeze OmniDry 20 litri

Chi stende spesso grandi quantità di bucato può prendere in considerazione Pro Breeze OmniDry, un modello con una capacità di estrazione fino a 20 litri al giorno.

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Dispone di una modalità dedicata alla lavanderia, da utilizzare quando si vogliono asciugare i vestiti in casa. Rispetto agli apparecchi più semplici, offre anche la possibilità di controllare il funzionamento tramite app.

È quindi possibile gestire le impostazioni a distanza, anche attraverso i comandi vocali di Amazon Alexa o Google Home.

Un altro aspetto da considerare è la capacità del serbatoio, che arriva a 4 litri. Può essere comodo quando il deumidificatore deve rimanere acceso a lungo vicino allo stendino. Il pannello digitale permette di scegliere il livello di umidità desiderato ed è presente anche un timer per programmare le sessioni.

Hisense D16CW

Hisense D16CW può estrarre fino a 16 litri d’acqua al giorno e dispone di un serbatoio da 4 litri. Una capacità di raccolta che può risultare comoda quando si lascia lavorare il deumidificatore per diverse ore, magari mentre il bucato è steso nella stanza.

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La funzione Drying è dedicata proprio all’asciugatura dei vestiti. Per gli altri utilizzi si può regolare il livello di umidità desiderato, scegliendo un valore compreso tra il 30% e l’80%.

Il modello dispone anche di connettività Wi-Fi e di un timer per programmare il funzionamento.

Le quattro ruote orientabili a 360 gradi permettono di spostarlo facilmente da una stanza all’altra, senza doverlo sollevare. La rumorosità massima è di 40 dB.

Beko BDP010

Per chi preferisce un apparecchio semplice da utilizzare, senza dover gestire le impostazioni attraverso lo smartphone, c’è Beko BDP010.

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La capacità massima di estrazione è di 10 litri al giorno. Quando si stendono i vestiti in casa, si può attivare la funzione Asciugabiancheria, che sfrutta una deumidificazione intensiva per favorire l’asciugatura.

Le impostazioni si gestiscono direttamente dal pannello LED ed è disponibile anche un timer per programmare il funzionamento.

La rumorosità è di 39 dB, un valore da tenere presente se si pensa di utilizzare il deumidificatore in una stanza frequentata durante il giorno.

Il serbatoio ha una capacità di 2,2 litri. Per le sessioni più lunghe è possibile utilizzare un tubo per lo scarico continuo della condensa, evitando così di dover interrompere il funzionamento per svuotare la vaschetta.

Come scegliere un deumidificatore per asciugare rapidamente i vestiti

Chi stende abitualmente in un bagno piccolo avrà esigenze diverse rispetto a chi sistema il bucato in un soggiorno molto ampio.

Il primo dato da controllare è la capacità di deumidificazione, espressa generalmente in litri nelle 24 ore. Indica quanta acqua l’apparecchio può estrarre dall’aria in determinate condizioni di prova.

Le prestazioni effettive cambiano in base alla temperatura e all’umidità della stanza. Per scegliere un apparecchio adatto, è quindi utile controllare anche la superficie consigliata dal produttore.

Per chi vuole soprattutto asciugare il bucato, una funzione dedicata può essere particolarmente comoda. A seconda del modello, può chiamarsi Laundry, Bucato o Dry. Il funzionamento varia da un apparecchio all’altro: alcuni aumentano la ventilazione, mentre altri mantengono una deumidificazione intensa per favorire l’asciugatura dei vestiti.

Vale la pena controllare anche la capacità del serbatoio. Se il deumidificatore rimane acceso per diverse ore in una stanza molto umida, potrebbe essere necessario svuotarlo durante il funzionamento. I modelli predisposti per lo scarico continuo permettono invece di eliminare la condensa attraverso un tubo, senza dover intervenire ogni volta.

Attenzione anche alla rumorosità, soprattutto se lo stendino si trova in una stanza dove si lavora o si trascorre molto tempo.

Se si pensa di spostare spesso il deumidificatore, la presenza delle ruote può rendere più comodo l’utilizzo quotidiano.