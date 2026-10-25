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Samsung ringrazia Apple: il lancio di iPhone Duo fa esplodere le ricerche e le vendite (+45%) dei nuovi Galaxy Z Fold 8 in Europa.

Samsung

La notizia tech della settimana è stata, senza dubbio, il lancio del nuovo iPhone Duo. Il primo pieghevole di Apple, dopo la presentazione avvenuta lo scorso mese di settembre, è entrato in fase di commercializzazione.

Molte recensioni internazionali hanno colto l’opportunità di testare nei dettagli lo smartphone e metterlo a confronto con il suo principale rivale, il Samsung Galaxy Z Fold 8, molto più economico ma non per questo meno interessante.

Anche Samsung ha sfruttato l’eco mediatico del lancio del Duo per sottolineare il successo dei suoi pieghevoli. L’azienda coreana, infatti, ha confermato che la serie Galaxy Z8 sta registrando numeri record in Europa.

Un successo sorprendente

Con un comunicato ufficiale, infatti, Samsung ha evidenziato il successo della sua gamma di pieghevoli. In particolare, la gamma Fold, che comprende il Galaxy Z Fold 8 (vero rivale di iPhone Duo) e il Galaxy Z Fold 8 Ultra, ha raccolto numeri record in Europa.

Nelle prime nove settimane dal lancio commerciale, i modelli Fold hanno registrato un incremento delle vendite del 45% rispetto al Galaxy Z Fold 7, il pieghevole lanciato lo scorso anno, considerando lo stesso periodo di tempo (le prime nove settimane di disponibilità).

Il divario di prezzo con il Duo gioca un ruolo cruciale in questa dinamica di mercato. Mentre il primo pieghevole di Cupertino si posiziona in una fascia di prezzo ultra-premium, il Galaxy Z Fold 8 beneficia ormai di uno “street price” estremamente aggressivo.

Questa differenza rende il dispositivo coreano l’opzione di ripiego ideale per quegli utenti catturati dall’hype generato da Apple per i dispositivi pieghevoli, ma restii a investire cifre da capogiro per un form factor alla sua primissima iterazione.

Ad avvantaggiare l’azienda coreana è anche l’innegabile maturità della sua line-up. Giunti all’ottava generazione, i Galaxy Z Fold offrono un software profondamente ottimizzato per il multitasking, il supporto alla S Pen e cerniere perfezionate da anni di feedback sul campo.

Per sopperire ai problemi software del Duo, con molte app non ancora ottimizzate per sfruttare il doppio schermo, Apple si prepara a lanciare il programma Made for iPhone Duo che certifica il software pronto per essere utilizzato al meglio sul suo nuovo pieghevole.

Un successo anche online

I pieghevoli di Samsung hanno suscitato grande interesse anche online. La conferma arriva dai dati relativi alle ricerche su Google condivisi dalla stessa Samsung.

Le ricerche sono aumentate di oltre il 260% nel corso del mese di settembre 2026, in confronto ai dati dello scorso mese di agosto.

Il picco (+460% rispetto alla settimana precedente) è stato registrato nella settimana dal 6 al 12 settembre, proprio in concomitanza con la presentazione di iPhone Duo.

Per quanto riguarda il primo pieghevole di Apple, vi segnaliamo anche un interessante approfondimento legato al lancio dello smartphone in cui ci siamo chiesti se davvero conviene comprare iPhone Duo ora oppure è meglio aspettare le prossime settimane o i prossimi mesi.