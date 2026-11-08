Effetto Rabbit Hole: perché l'UE accusa i "Per te" di TikTok (e cosa rischia ora il social)
L'algoritmo di TikTok sotto accusa in UE. Il feed "Per te" spinge contenuti dannosi su depressione e isolamento mettendo a rischio i più vulnerabili.
Con un comunicato ufficiale, la Commissione UE ha annunciato i risultati dell’analisi preliminare avviata su TikTok e sul rispetto da parte del social network di quanto previsto dal DSA.
Il titolo del comunicato chiarisce la situazione: “La Commissione ha preliminarmente riscontrato che la sezione “Per te” di TikTok viola la legge sui servizi digitali a causa del dannoso effetto rabbit hole”.
Si tratta di una questione molto delicata e che potrebbe portare la piattaforma social a modificare il modo con cui vengono proposti i contenuti agli utenti. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito.
Cosa ha evidenziato la Commissione UE
Secondo i risultati dell’indagine preliminare, il feed “Per te” di TikTok, uno degli elementi centrali dell’applicazione, è in grado di mostrare agli utenti “un flusso continuo di video personalizzati, anche quando questi riguardano problemi di salute mentale e immagine corporea.”
Tutto ruota intorno al fatto che l’algoritmo suggerisce contenuti legati all’attività dell’utente. Questo meccanismo può risultare dannoso: nei “Per te” si genera il rischio di dover fare i conti con un’esposizione continua e ripetuta legata, ad esempio, a contenuti che trattano tristezza, isolamento o immagine corporea.
Di fatto, gli utenti rischiano di ritrovarsi in “vicoli ciechi” continuando a essere bombardati da contenuti negativi e che possono avere un impatto sulla salute mentale. I più colpiti sarebbero gli adulti e i minori vulnerabili (per cui, ricordiamo, si punta a una limitazione all’accesso ai social network).
La Commissione ha evidenziato che:
“TikTok non ha valutato adeguatamente in che modo il suo algoritmo di raccomandazione possa condurre gli utenti in tali “vicoli ciechi”, mettendo a rischio il loro benessere”
L’indagine si inserisce nel quadro normativo del Digital Services Act (DSA), la legge europea sui servizi digitali progettata per responsabilizzare le piattaforme online.
In quanto “piattaforma online di dimensioni molto grandi” (VLOP), TikTok è soggetta agli obblighi più severi previsti dalla normativa.
Tra questi c’è anche il dovere non solo di valutare tempestivamente i rischi sistemici derivanti dal proprio design e dai propri algoritmi, ma anche di adottare misure di mitigazione efficaci per proteggere i diritti fondamentali, la salute pubblica e, soprattutto, il benessere dei minori.
Ricordiamo che nelle scorse settimane si è parlato anche di una possibile cessione delle attività europee per TikTok.
Cosa succede ora
Come chiarito dal comunicato della Commissione, TikTok ha ora la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa e potrà esaminare i fascicoli dell’indagine, replicando alle conclusioni preliminari. La Commissione potrà emettere una decisione di non conformità con una sanzione pecuniaria che può arrivare fino al 6% del fatturato annuo mondiale dell’azienda.
Ulteriori dettagli in merito alla questione dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. L’indagine della Commissione chiama in causa TikTok che ora si troverà obbligata a difendersi e a rispondere alle osservazioni fatte dall’ente europeo. In ultima analisi, il social potrebbe essere chiamato a modificare il suo algoritmo, con l’obiettivo di evitare l’effetto rabbit hole e tutelare la salute degli utenti.