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L'asciugatrice LG con cestello da 8 kg e funzioni smart oggi è in sconto del 37% e risparmi centinaia di euro.

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Quando il bucato non si asciuga in tempo, serve un elettrodomestico capiente e pratico da gestire. L’asciugatrice LG RH80V9AVHN è disponibile con uno sconto del 37%.

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Questo modello a carica frontale offre una capacità di 8 kg e utilizza una pompa di calore con asciugatura a basse temperature, che aiuta a ridurre le pieghe e il rischio di restringimento dei capi. La funzione Eco Hybrid permette di scegliere se risparmiare tempo o energia in base alle proprie esigenze. Tra le opzioni disponibili ci sono il programma Allergy Care e la gestione tramite Wi-Fi e app SmartThinQ, che consente anche di scaricare nuovi programmi.

LG RH80V9AVHN in offerta: sconto del 37% e pompa di calore

Su Amazon l’asciugatrice LG RH80V9AVHN è proposta a 440,53 euro, con uno sconto del 37%. La scheda del prodotto indica una capacità di 8 kg e la classe energetica C. Non sono specificati dettagli su eventuali pagamenti rateali, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi consultare la LG RH80V9AVHN con lo sconto del 37% per verificare i dettagli aggiornati dell’offerta.

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L’asciugatrice LG con pompa di calore e gestione Wi-Fi

Se vuoi organizzare il bucato con più flessibilità e avere programmi dedicati a esigenze diverse, queste sono le caratteristiche da considerare:

Capacità di 8 kg e carica frontale : permette di gestire il bucato con un’unica asciugatrice, dalle dimensioni dichiarate di 60 x 69 x 85 cm, installabile liberamente.

: permette di gestire il bucato con un’unica asciugatrice, dalle dimensioni dichiarate di 60 x 69 x 85 cm, installabile liberamente. Pompa di calore Dual Inverter : l’asciugatura a basse temperature aiuta a ridurre le pieghe e il rischio che i capi si restringano.

: l’asciugatura a basse temperature aiuta a ridurre le pieghe e il rischio che i capi si restringano. Eco Hybrid : consente di scegliere tra un risparmio di tempo fino al 18% o di energia fino al 15%, in base alle proprie necessità.

: consente di scegliere tra un risparmio di tempo fino al 18% o di energia fino al 15%, in base alle proprie necessità. Programma Allergy Care : secondo le informazioni del prodotto, elimina il 99,9% degli acari della polvere associati ad allergie o problemi respiratori.

: secondo le informazioni del prodotto, elimina il 99,9% degli acari della polvere associati ad allergie o problemi respiratori. Wi-Fi e app SmartThinQ : permette di gestire l’asciugatrice da remoto, scaricare programmi e farla comunicare con una lavatrice LG.

: permette di gestire l’asciugatrice da remoto, scaricare programmi e farla comunicare con una lavatrice LG. Doppio filtro, condensatore autopulente e sensore di asciugatura: il filtro trattiene la lanugine, mentre il sensore rileva l’umidità e ottimizza automaticamente il tempo di asciugatura.

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FAQ Quanta capacità ha l’asciugatrice LG RH80V9AVHN? La capacità dichiarata è di 8 kg. L’asciugatrice LG RH80V9AVHN si può gestire da remoto? Sì, dispone di Wi-Fi e può essere gestita tramite l’app SmartThinQ. Quali dimensioni ha l’asciugatrice LG RH80V9AVHN? Le dimensioni indicate sono 60 x 69 x 85 cm. L’asciugatrice LG RH80V9AVHN ha un programma Allergy Care? Sì, la scheda del prodotto indica un programma Allergy Care che elimina il 99,9% degli acari della polvere.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.