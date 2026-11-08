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Il Google Pixel 11 Pro con schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G6 e tripla fotocamera posteriore è in offerta con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre.

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Ti capita di perdere notifiche importanti perché non puoi guardare lo schermo? Il Google Pixel 11 Pro punta a rendere più immediata la gestione del telefono e oggi è disponibile con uno sconto del 30%.

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Tra le funzioni indicate per il Pixel ci sono Gemini Intelligence, pensata per fare di più con meno passaggi, e Magic Capture, che consente di immortalare il momento mentre lo si sta vivendo. HiLight permette invece di accorgersi delle notifiche senza dover guardare lo schermo. Il dispositivo è progettato pensando alla privacy e integra due fotocamere potenziate per catturare i dettagli.

Google Pixel 11 Pro in offerta: sconto del 30%

Il Google Pixel 11 Pro rosa opaco con 512GB è proposto a 929,00 euro, con uno sconto del 30%. La scheda lo descrive come smartphone Android sbloccato. Non sono riportate informazioni su prezzo di altri modelli della stessa fascia, pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso. Per consultare i dettagli dell’offerta, puoi trovare il Google Pixel 11 Pro a 929,00 euro.

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Lo smartphone Google con Gemini Intelligence e due fotocamere potenziate

Se cerchi un telefono che aiuti a gestire le attività quotidiane e a non trascurare gli avvisi, queste sono alcune delle funzioni distintive indicate per il Pixel:

Gemini Intelligence : la funzione è presentata come un aiuto per fare di più con meno passaggi, così da rendere più semplice l’uso delle attività supportate.

: la funzione è presentata come un aiuto per fare di più con meno passaggi, così da rendere più semplice l’uso delle attività supportate. Magic Capture : consente di immortalare il momento mentre lo si sta vivendo, per concentrarsi sull’esperienza senza perdere l’occasione di catturarla.

: consente di immortalare il momento mentre lo si sta vivendo, per concentrarsi sull’esperienza senza perdere l’occasione di catturarla. HiLight per le notifiche : permette di accorgersi degli avvisi senza bisogno di guardare lo schermo, un’opzione utile quando non è pratico controllare il telefono.

: permette di accorgersi degli avvisi senza bisogno di guardare lo schermo, un’opzione utile quando non è pratico controllare il telefono. Due fotocamere potenziate : la scheda segnala un miglioramento della fotocamera e la capacità di catturare i minimi dettagli.

: la scheda segnala un miglioramento della fotocamera e la capacità di catturare i minimi dettagli. Progettato pensando alla privacy : l’attenzione alla riservatezza è uno degli aspetti dichiarati del dispositivo.

: l’attenzione alla riservatezza è uno degli aspetti dichiarati del dispositivo. 512GB e Android sbloccato: la capacità indicata è di 512GB e il telefono è descritto come sbloccato, con sistema Android.

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FAQ Quanta memoria ha il Google Pixel 11 Pro? La configurazione indicata ha una capacità di archiviazione di 512GB. Il Google Pixel 11 Pro è sbloccato? Sì, è descritto come uno smartphone Android sbloccato. Quali funzioni aiutano a gestire le notifiche? HiLight consente di accorgersi delle notifiche senza bisogno di guardare lo schermo. Che cosa viene indicato per la fotocamera? La scheda segnala due fotocamere potenziate e una capacità migliorata di catturare i dettagli.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.