DeLonghi, sconto mai visto per la macchina espresso manuale: prezzo a picco

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Per un espresso fatto davvero a modo tuo servono poche cose: una buona macchina, un po’ di pratica e la voglia di vedere cosa succede mentre il caffè scende. La De’Longhi Classic EM352.G ti mette in mano tutto questo in un formato compatto, con un manometro integrato che ti mostra la pressione durante l’estrazione e una lancia vapore regolabile per il cappuccino. Una macchina manuale pensata per chi vuole imparare, senza spendere una fortuna.

Con lo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, la puoi comprare a un prezzo mai così basso. La promozione del colosso del commercio elettronico ti fa risparmiare decine di euro, ma non solo: puoi anche scegliere di pagare a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

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De’Longhi, la macchina caffè espresso manuale a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

L’offerta che trovi oggi su Amazon è di quelle a cui è difficile resistere. E non solo per lo sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico: il pagamento a rate Amazon a tasso zero ti permette di dilazionare il costo in comode rate mensili e pagare meno di un caffè al giorno per acquistarla.

La De’Longhi Classic è disponibile su Amazon con lo sconto del 27%: oggi la paghi 109,00 euro anziché 149,90 euro come da listino. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento in 5 rate a tasso zero. In questo modo ti costa 21,80 euro al mese per 5 mesi.

De’Longhi Classic EM352.G scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come già accennato, il manometro integrato fa la differenza tra la De’Longhi Classic e le altre macchina caffè espresso manuali di fascia media. Si tratta, infatti, un dettaglio che di solito trovi su macchine più costose e che ti permette di seguire la pressione mentre il caffè esce e di capire se la macinatura o la pressatura vanno aggiustate. Un dettaglio tutt’altro che secondario: in questo modo impari a correggere il tiro tazzina dopo tazzina ed estrarre un caffè su misura per i tuoi gusti.

La pompa è da 15 bar e, in combinazione con il manometro, ti permette di erogare con estrema precisione la pressione del vapore. Il riscaldamento è affidato alla tecnologia Thermoblock, che porta l’acqua rapidamente alla temperatura giusta e la mantiene costante durante l’erogazione. In pratica non aspetti a lungo prima del primo caffè, e passi dal caffè al vapore senza lunghe pause.

Il pannello frontale ha 4 pulsanti e ti permette di scegliere tra espresso singolo o doppio, senza menu né impostazioni complicate. Per il latte c’è la lancia vapore regolabile, con cui monti una schiuma densa e cremosa da aggiungere al caffè e preparare cappuccini e latte macchiato. Si regola a mano, quindi ti serve un po’ di pratica, ma è proprio questo che rende la preparazione più personale.

Il vassoio raccogligocce è regolabile in altezza, e lascia spazio sia alle tazzine dell’espresso sia alle tazze più grandi del cappuccino. La macchina è compatta, nella colorazione grigia, e si inserisce senza problemi su un piano di lavoro già affollato. Ha un portafiltro da riempire con caffè macinato, quindi sei tu a scegliere la miscela e la quantità, e a decidere quanto vuoi intenso il tuo espresso.