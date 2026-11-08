Samsung, prezzo stracciato per lo smart TV top: costa pochissimo

Samsung

Un Mini LED in formato compatto: lo smart TV Samsung UE43M72HAUXZT porta nella fascia dei 43 pollici una tecnologia che di solito trovi su televisori molto più grandi e costosi. La retroilluminazione Mini LED controlla la luce in modo più preciso di un LED tradizionale, con contrasti più profondi e colori più vivi, mentre il design Metal Stream in colore Titan Gray si integra con discrezione in camera o in salotto.

Un piccolo prodigio tecnologico oggi disponibile su Amazon a un prezzo altrettanto piccolo. Lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico ti permette di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di uno dei migliori smart TV di fascia media in commercio. E puoi anche scegliere di pagare a rate a tasso zero.

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Samsung, smart TV top a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo doppiamente conveniente, quella che trovi oggi su Amazon per lo smart TV Mini LED del produttore sudcoreano.

Il Samsung Serie M72H Mini LED è disponibile al minimo storico con lo sconto del 36%. Comprandolo oggi lo paghi 319,00 euro anziché 499,00 euro come da listino: un risparmio di ben 180 euro sul prezzo suggerito dal produttore che lo rende più conveniente che mai.

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Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito possono scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, il Samsung Smart TV Serie M72H da 43 pollici costa 63,80 euro al mese per 5 mesi.

Samsung Smart TV Serie M72H scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello 4K da oltre 8 milioni di pixel lavora con la retroilluminazione Mini LED e il Supreme Mini LED Dimming. Un sistema che regola la luminosità per zone e valorizza contrasti e sfumature. A completare l’immagine ci sono il Contrast Enhancer, il Color Booster e la tecnologia Pure Spectrum Color, oltre al supporto HDR10+ e al Filmmaker Mode, che mostra i film come li ha pensati il regista. Le immagini mostrate dal pannello sono così caratterizzate da colori ricchi e vividi, per un’esperienza visiva che non teme il confronto di apparecchi decisamente più costosi.

Il processore Mini LED 4K migliora i contenuti a bassa risoluzione grazie al 4K Upscaling, così anche le vecchie serie TV e i canali del digitale terrestre risultano più nitidi. Motion Xcelerator riduce lo sfocato nelle scene più dinamiche, utile per partite e film d’azione.

Per l’audio, i 20 W su due canali sono abbinati a OTS Lite e Adaptive Sound, che regolano il suono in base ai contenuti. Puoi così vivere in casa un’esperienza di ascolto di livello cinematografico, con audio tridimensionale simulato.

Il sistema operativo Tizen ti dà accesso rapido alle app di streaming, a Samsung TV Plus e al Gaming Hub per il cloud gaming senza console. È compatibile con Apple AirPlay, protetta da Samsung Knox e dotata di sintonizzatore digitale e satellitare DVB-T2/C/S2, quindi la colleghi all’antenna di casa senza adattatori. Con Vision AI Companion puoi interagire con il televisore in modo più naturale, e il comando vocale funziona con Alexa, Assistente Google e Bixby.

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