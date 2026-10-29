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Il nuovo MacBook Pro OLED introduce il touchscreen e sostituisce il notch con la Dynamic Island. Scopri quanto costa e quando arriva in Italia.

Apple

Apple presenta il MacBook Pro OLED, primo portatile dell’azienda con touchscreen, Dynamic Island e display PROLED XDR da 14,2 o 16,3 pollici.

Il computer mantiene i chip M5 Pro e M5 Max, offre fino a 24 ore di autonomia e integra Wi-Fi 7 e Thunderbolt 5.

I preordini sono iniziati il 28 ottobre 2026; la disponibilità è prevista dal 6 novembre, con prezzi italiani da 3.399 euro.

Apple ha presentato il nuovo MacBook Pro con display OLED, il primo portatile dell’azienda dotato di schermo touchscreen. Disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici, il nuovo modello presenta un design più leggero e introduce la Dynamic Island al posto del notch. La gamma si affianca ai MacBook Pro già in commercio, mantenendo gli stessi processori M5 Pro e M5 Max.

MacBook Pro OLED: il nuovo display PROLED XDR

La novità principale è il display PROLED XDR, che utilizza la tecnologia tandem OLED con due strati di pixel autoilluminanti. Secondo Apple, questa soluzione permette di raggiungere una luminosità massima di 2.000 nit, sia con contenuti HDR che SDR, e un rapporto di contrasto di 10.000.000:1.

Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento adattiva da 10 a 120 Hz e copre gli spazi colore P3 e Adobe RGB, particolarmente utili per chi lavora con le immagini. È possibile scegliere anche il trattamento nano-texture opzionale, pensato per ridurre i riflessi sullo schermo.

Le cornici sono più sottili rispetto ai modelli precedenti, mentre le diagonali dei display arrivano rispettivamente a 14,2 e 16,3 pollici.

Il primo MacBook Pro touchscreen ha anche la Dynamic Island

Per la prima volta su un MacBook Pro, è possibile interagire direttamente con macOS attraverso lo schermo. Basta un dito per scorrere una pagina, mentre per ingrandire una fotografia si può utilizzare il gesto a due dita.

Il sensore touch è integrato direttamente nel pannello e la cerniera è stata riprogettata per mantenere stabile il display durante l’utilizzo.

Apple ha adattato le proprie applicazioni ai comandi touch. Molti programmi già disponibili sono inoltre in grado di riconoscere i tocchi, che macOS interpreta automaticamente come clic. Tastiera e trackpad restano utilizzabili come sui modelli tradizionali.

Un’altra novità riguarda la parte superiore dello schermo, dove il notch lascia spazio alla Dynamic Island, già presente sugli iPhone. Quest’area interattiva permette di seguire le attività in tempo reale e di utilizzare Siri AI.

Cosa cambia con MacBook Pro OLED: chip M5 Pro e Max, autonomia e design

Il nuovo MacBook Pro OLED mantiene i processori M5 Pro e M5 Max degli attuali modelli. Le configurazioni arrivano fino a 128 GB di memoria unificata e 16 TB di archiviazione, mentre l’autonomia raggiunge le 24 ore.

Il telaio è stato assottigliato e alleggerito. La versione da 14 pollici pesa circa 1,36 kg, mentre quella da 16 pollici arriva a circa 1,81 kg. Apple ha rivisto anche il sistema di raffreddamento e ha riportato il logo illuminato sul coperchio.

Per le videochiamate troviamo una fotocamera Center Stage da 12 MP, mentre il comparto audio comprende sei altoparlanti con woofer completamente riprogettati.

Sul fronte della connettività sono presenti tre porte Thunderbolt 5 e il supporto al Wi-Fi 7. Il sistema operativo è macOS 27 Golden Gate.

MacBook Pro OLED: prezzi in Italia e disponibilità

I preordini sono iniziati il 28 ottobre, mentre la disponibilità è prevista a partire dal 6 novembre 2026.

In Italia, il MacBook Pro OLED da 14 pollici con processore M5 Pro parte da 3.399 euro, mentre per il modello da 16 pollici con M5 Max si parte da 5.699 euro.

Apple continuerà a vendere anche i MacBook Pro con display mini-LED, che rimarranno quindi disponibili per chi preferisce un portatile senza touchscreen.