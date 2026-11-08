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OOONO Co-Driver 1, rilevatore per autovelox e pericoli con avvisi in tempo reale e senza abbonamento, è in sconto del 35%.

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Durante un viaggio, accorgersi tardi di un autovelox o di un pericolo sulla strada può rendere la guida più stressante. OOONO Co-Driver 1 è ora disponibile con uno sconto del 35%, per ricevere avvisi mentre si è al volante.

Il dispositivo segnala autovelox fissi e mobili, incidenti e altri pericoli con avvisi sonori discreti e una luce lampeggiante. Le segnalazioni della community aggiornano chi guida in tempo reale; inoltre, il database comprende oltre 11.000 autovelox fissi in Italia ed è aggiornato quotidianamente. Non richiede un abbonamento e si attiva automaticamente quando si è in auto, dopo la registrazione iniziale tramite app gratuita.

OOONO Co-Driver 1 in offerta: sconto del 35%

Per chi cerca avvisi stradali senza costi ricorrenti, OOONO Co-Driver 1 è proposto a 32,31 euro, con uno sconto del 35%. Il funzionamento senza abbonamento include gli aggiornamenti regolari delle mappe e i dati in tempo reale. Il prezzo e lo sconto sono quelli indicati nell’offerta disponibile; le informazioni fornite non specificano una scadenza, un’opzione di pagamento a rate, l’uso di coupon, i benefici Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la disponibilità di OOONO Co-Driver 1 a 32,31 euro direttamente sulla pagina del prodotto.

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Il rilevatore per auto con gli avvisi in tempo reale e la compatibilità con CarPlay

Se vuoi ricevere indicazioni utili durante il tragitto senza dover consultare continuamente lo schermo, questo dispositivo raccoglie diverse funzioni pensate per accompagnare la guida. Le sue caratteristiche possono risultare utili nella quotidianità:

Avvisi per autovelox, incidenti e pericoli stradali : i segnali audio discreti e la luce lampeggiante aiutano a notare gli avvisi senza distogliere l’attenzione dalla strada. È comunque necessario guidare responsabilmente e rispettare il codice della strada.

: i segnali audio discreti e la luce lampeggiante aiutano a notare gli avvisi senza distogliere l’attenzione dalla strada. È comunque necessario guidare responsabilmente e rispettare il codice della strada. Database aggiornato e copertura internazionale : oltre 11.000 autovelox fissi in Italia, aggiornati ogni giorno, e una rete che comprende più di 80 paesi. Un riferimento utile anche per chi viaggia all’estero.

: oltre 11.000 autovelox fissi in Italia, aggiornati ogni giorno, e una rete che comprende più di 80 paesi. Un riferimento utile anche per chi viaggia all’estero. Segnalazioni della community : gli altri guidatori contribuiscono con informazioni in tempo reale. Con il pulsante del dispositivo è possibile segnalare autovelox mobili, traffico e ostacoli.

: gli altri guidatori contribuiscono con informazioni in tempo reale. Con il pulsante del dispositivo è possibile segnalare autovelox mobili, traffico e ostacoli. Nessun abbonamento : l’acquisto include aggiornamenti regolari delle mappe e dati live, senza una tariffa periodica indicata.

: l’acquisto include aggiornamenti regolari delle mappe e dati live, senza una tariffa periodica indicata. Attivazione automatica e compatibilità : dopo la registrazione iniziale con l’app gratuita, il rilevatore si attiva quando si è in auto. È compatibile con iOS 18.1 e Android 12 o versioni successive, oltre che con Apple CarPlay e Android Auto.

: dopo la registrazione iniziale con l’app gratuita, il rilevatore si attiva quando si è in auto. È compatibile con iOS 18.1 e Android 12 o versioni successive, oltre che con Apple CarPlay e Android Auto. Batteria al litio da 3 V: la batteria è descritta come a lunga durata, così il dispositivo è pensato per accompagnare gli spostamenti senza una ricarica continua.

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FAQ OOONO Co-Driver 1 richiede un abbonamento? No. L’acquisto include aggiornamenti regolari delle mappe e dati in tempo reale senza abbonamento. Con quali telefoni è compatibile OOONO Co-Driver 1? È compatibile con iOS 18.1 e Android 12 o versioni successive. OOONO Co-Driver 1 funziona con Apple CarPlay e Android Auto? Sì, il dispositivo è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Come si attiva il rilevatore OOONO? Dopo la registrazione iniziale tramite l’app gratuita, si attiva automaticamente quando si è in auto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.