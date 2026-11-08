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L'impastatrice Kenwood Multi Taskercon frullatore incluso e ciotola da 4,3 litri è in offerta con uno sconto del 54% e costa meno della metà.

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Preparare pane, pizza e altri impasti in casa richiede tempo e può voler dire usare più elettrodomestici. La Kenwood Multi Tasker è disponibile con uno sconto del 54% e abbina la funzione planetaria a un frullatore incluso.

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Per chi vuole affrontare diverse preparazioni con un unico apparecchio, questo modello permette di impastare, montare e frullare. La capienza della ciotola e la possibilità di lavorare fino a 1,7 kg di impasto si adattano anche a preparazioni di pane e pizza in quantità generose. Il paraschizzi integra inoltre un misurino e consente di aggiungere ingredienti durante la lavorazione.

Kenwood Multi Tasker per pane e pizza: sconto del 54%

La Kenwood Multi Tasker è proposta a 92,38 euro, con uno sconto del 54%. È un’opzione da valutare per chi cerca una planetaria che includa anche un frullatore e possa occuparsi di più attività in cucina. Le informazioni disponibili non indicano la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, la scadenza della promozione, i vantaggi Prime o i tempi per il reso.

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L’impastatrice Kenwood con la ciotola da 4,3 litri e il frullatore incluso

Quando si alternano impasti e preparazioni da frullare, poter contare su più funzioni nello stesso apparecchio aiuta a organizzare il lavoro in cucina. Ecco gli elementi distintivi di questa planetaria:

Frullatore incluso e funzioni per impastare e montare : oltre agli impasti, permette di preparare smoothie, salse e vellutate, senza dover ricorrere a un apparecchio separato per queste preparazioni.

: oltre agli impasti, permette di preparare smoothie, salse e vellutate, senza dover ricorrere a un apparecchio separato per queste preparazioni. Capacità di lavorazione fino a 1,7 kg : è indicata per pane, pizza e lievitati e consente di lavorare quantità generose in una sola sessione.

: è indicata per pane, pizza e lievitati e consente di lavorare quantità generose in una sola sessione. Ciotola da 4,3 litri con manico Easy-Grip regolabile : il manico è pensato per rendere più comodo l’uso sia a chi è destrimane sia a chi è mancino.

: il manico è pensato per rendere più comodo l’uso sia a chi è destrimane sia a chi è mancino. Attacco per accessori ad alta e bassa velocità : permette di ampliare le funzioni con accessori opzionali, tra cui tritatutto e food processor, per grattugiare, tritare e lavorare ingredienti diversi.

: permette di ampliare le funzioni con accessori opzionali, tra cui tritatutto e food processor, per grattugiare, tritare e lavorare ingredienti diversi. Paraschizzi con misurino integrato: aiuta a mantenere il piano cucina più ordinato e permette di aggiungere ingredienti durante la lavorazione.

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FAQ Qual è la capacità della ciotola della Kenwood Multi Tasker? La ciotola ha una capacità di 4,3 litri. Quanta pasta può lavorare la Kenwood Multi Tasker? Può lavorare fino a 1,7 kg di impasto, per esempio per pane e pizza. Il frullatore è incluso con la Kenwood Multi Tasker? Sì, il frullatore è incluso e consente di preparare smoothie, salse e vellutate. Si possono aggiungere altri accessori alla Kenwood Multi Tasker? Sì, gli attacchi ad alta e bassa velocità permettono di usare accessori opzionali, come tritatutto e food processor.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.