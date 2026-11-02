Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple ha le idee chiare per il suo futuro nel settore dell'intelligenza artificiale: ecco quali saranno le prossime mosse

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Apple, da tempo, ha iniziato a puntare sull’intelligenza artificiale da integrare nel suo ecosistema di prodotti hardware e software. Con il lancio di Apple Intelligence, infatti, l’azienda di Cupertino punta a introdurre tante funzionalità per gli utenti.

Le promesse non sono state mantenute (l’azienda si è impegnata a rimborsare i suoi utenti in merito alle promesse non mantenute per il lancio di Siri AI sugli iPhone 16) e Apple è stata costretta a rivolgersi a Google per poter sfruttare un modello IA su cui basare diverse funzioni.

I piani futuri, però, sono chiari e sono stati confermati da John Ternus, CEO di Apple, nel corso di un’intervista con Wired. Il manager ha chiarito quali saranno i prossimi passi della casa di Cupertino per lo sviluppo di soluzioni IA da mettere a disposizione degli utenti.

Apple punterà sull’IA

Mentre l’azienda è alle prese con i problemi legati ad iPhone Duo, il cui lancio commerciale è stato accompagnato da diverse criticità legate alla scarsa ottimizzazione e ai problemi con la cerniera, Apple guarda al futuro e all’intelligenza artificiale.

Secondo Ternus, Apple “sfrutterà sicuramente l’intelligenza artificiale“. Nello stesso tempo, però, l’IA non diventerà un’ossessione: “Non vogliamo implementare l’IA fine a se stessa. Quando lo facciamo nel modo giusto, le persone non dovranno chiedersi se sia stata l’IA a rendere possibile tutto ciò o un software più tradizionale. Ciò che conta è: abbiamo creato qualcosa che amano davvero?“.

In un altro punto dell’intervista, Ternus, in merito alla possibilità di realizzare agenti IA in grado di effettuare compiti avanzati, sottolinea: “Questo potrebbe semplificarci molto la vita, immagino, ma la creazione di prodotti è qualcosa di profondamente umano e personale, qualcosa che amiamo fare“. Il futuro di Apple Intelligence sarà ricco di novità.

Quali saranno i prossimi passi?

Apple, come sempre, non rileva alcun dettaglio in anticipo in merito a quelle che saranno le sue prossime mosse. Lo sviluppo di soluzioni IA sarà al centro dell’attività dell’azienda e, molto probabilmente, con i prossimi major update dei suoi sistemi operativi si vedrà un sostanziale salto in avanti.

Infine, la vera prova del nove per Cupertino sarà l’integrazione trasversale tra i vari prodotti. Più che su chatbot o funzioni testuali isolate, la strategia punta a trasformare l’intelligenza artificiale nel collante dell’intero ecosistema, unendo visori per il calcolo spaziale, wearable e domotica.

L’obiettivo a lungo termine rimane lo sviluppo di un’architettura proprietaria avanzata, capace di elaborare la maggior parte dei comandi complessi e dei dati sensibili direttamente in locale sul dispositivo. Questa mossa permetterebbe ad Apple di ridurre al minimo la dipendenza dal cloud, mantenendo intatta la propria reputazione in termini di sicurezza e riservatezza delle informazioni.

Se la filosofia descritta da Ternus troverà una corretta applicazione, il risultato finale sarà un’interfaccia proattiva e contestuale, capace di anticipare i bisogni dell’utente in modo talmente fluido da far dimenticare la presenza stessa di un algoritmo IA alla base. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.