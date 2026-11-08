Amazon, iPhone Air crolla di prezzo e sconti fino all'85%

Michael Derrer Fuchs

Le offerte su Amazon iniziano a diventare sempre più interessanti con l’avvicinarsi del Natale. Sulla piattaforma di e-commerce troviamo già tantissime occasioni per fare grandi affari e puoi portarti avanti con i regali grazie al periodo di reso prolungato fino al 15 gennaio 2027. Tra le offerte best-seller del giorno troviamo sicuramente l’iPhone Air disponibile con uno sconto shock del 33% che fa crollare il prezzo al minimo e risparmi più di 400 euro. Altrettanto speciale la promo disponibile per il robot aspirapolvere roborock Saros 20 Neo: 42% di sconto e risparmi 550 euro. Per chi, invece, è alla ricerca di uno smartwatch, c’è il Garmin fenix 8 con uno sconto del 28% e fai un super affare.

Apple iPhone Air 256 GB - Celeste | display 6,5" con ProMoti... 899,00 € -33% 1.339,00 € Risparmi 440,00 € Acquista su Amazon roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con ... 749,00 € -42% 1.299,00 € Risparmi 550,00 € Acquista su Amazon Garmin fēnix 8, 47mm, Smartwatch GPS Premium Multisport, Sl... 580,00 € -27% 799,99 € Risparmi 219,99 € Acquista su Amazon LG OLED evo AI 65 Pollici, Serie G6 2026 Smart TV 4K - OLED6... 1.949,00 € -46% 3.599,00 € Risparmi 1.650,00 € Acquista su Amazon

Non farti sfuggire l’occasione disponibile per lo smart TV LG OLED da 65 pollici: il 46% di sconto ti fa risparmiare ben 1650 euro su quello di listino. Chiudiamo con un’altra occasione speciale per la pulizia dell’abitazione: la lavapavimenti Dyson PencilWash è in promo con il 43% di sconto al prezzo più basso di sempre. Non perdere tempo e approfittane subito.

Amazon, migliori offerte 8 novembre

Prodotti bestseller

iPhone Air (33% di sconto e prezzo in picchiata)

Lo smartphone da acquistare oggi. Su Amazon trovi l’ iPhone Air , lo smartphone premium super sottile di Apple, in promo con uno sconto del 33% e risparmi 440 euro su quello di listino. Un prezzo mai visto prima e che lo fa diventare un vero best-buy, soprattutto perché l’offerta riguarda un telefono Apple. La scheda tecnica si basa su un display Supe Retina XDR da 6,5 pollici con ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel che assicura selfie perfetti.

Lo smartphone da acquistare oggi. Su Amazon trovi l’ , lo smartphone premium super sottile di Apple, in promo con uno e su quello di listino. Un prezzo mai visto prima e che lo fa diventare un vero best-buy, soprattutto perché l’offerta riguarda un telefono Apple. La scheda tecnica si basa su un da e refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel che assicura selfie perfetti. roborock Saros 20 Neo (42% di sconto e risparmi più di 500 euro)

Il roborock Saros 20 Neo è in offerta con un super sconto del 42% di sconto che ti fa risparmiare ben 550 euro su un elettrodomestico che aspira, lava e si pulisce da solo. L’aspirazione HyperForce da 36.000 Pa raccoglie qualsiasi sporco, mentre il rullo SpiraFlow 2.0 gira a 240 giri al minuto con 15 N di pressione e 16 ugelli per un lavaggio profondo. Il LiDAR retrattile RetractSense mappa la casa e permette di passare sotto i mobili bassi, la tecnologia Reactive AI riconosce oltre 300 ostacoli, e AdaptiLift Traverse 3.0 supera soglie fino a 8,8 cm.

Scelto per te roborock Saros 20 Neo 749,00 € -42% 1.299,00 € Risparmi 550,00 € Acquista su Amazon

Smartphone

Google Pixel 11 Pro (offerta lampo e minimo storico)

Calo di prezzo lampo per il Google Pixel 11 Pro , ultima versione del telefono premium dell’azienda di Mountain View. Grazie allo sconto del 30% risparmi ben 400 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico su Amazon. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Dotato di un display Super Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G6 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con autonomia superiore alle 30 ore. Hai a supporto anche Gemini Intelligence.

Calo di prezzo lampo per il , ultima versione del telefono premium dell’azienda di Mountain View. Grazie allo su quello di listino e approfitti del su Amazon. Inoltre, hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Dotato di un display Super Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con autonomia superiore alle 30 ore. Hai a supporto anche Gemini Intelligence. Galaxy A57 (telefono top a un prezzo speciale)

Se non vuoi spendere troppo per un telefono top, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A57 con uno sconto del 30% e risparmi poco più di 160 euro su quello di listino. Un telefono ad alte prestazioni dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Se non vuoi spendere troppo per un telefono top, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il con uno e su quello di listino. Un telefono ad alte prestazioni dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ad alte prestazioni, e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Redmi Note 17 Pro Max (33% di sconto e minimo storico)

Offerta esclusiva di Amazon che non devi farti scappare. Solo per oggi trovi il Redmi Note 17 Pro Max con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Parliamo di un telefono con una caratteristica che lo distingue da tutti gli altri: la maxi batteria da 9210 mAh che assicura un’autonomia che può arrivare fino a quattro giorni. Il resto della scheda tecnica è composto da uno schermo AMOLED da 6,83 pollici , processore Snapdragon 6 Gen5 e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.

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Un vero affare per chi vuole spendere poco, ma allo stesso tempo è alla ricerca di un telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano. Parliamo dell’Honor 600 Smart disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a meno di 190 euro e diventa un vero best-buy. Dotato di un display immersivo da 6,87 pollici, processore Snapdragon 4 Gen4, fotocamera posteriore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 7700 mAh con cui completi tre giorni senza troppi patemi. Non perdere questa opportunità.

Scelto per te Google Pixel 11 Pro 929,00 € -30% 1.329,00 € Risparmi 400,00 € Acquista su Amazon

Smartwatch

Garmin fenix 8 (27% di sconto e offerta shock)

Calo di prezzo improvviso per il Garmin fenix 8 e diventa immediatamente l’orologio super resistente da acquistare oggi. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 27% e il risparmio netto supera i 210 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Sull’orologio c’è ben poco da dire: resiste alle cadute e agli sbalzi di temperatura, è impermeabile e lo schermo da 1,4 pollici mostra tutte le informazioni più importanti. I sensori di ultima generazione monitorano costantemente il tuto stato di salute e supporta più di 90 app per lo sport. La batteria è da record e supera i 15 giorni.

Smart TV

Smart TV LG OLED evo AI Serie G6 (risparmi 1650 euro e 12 rate a tasso zero)

Offerta shock per lo smart TV LG OLED evo AI G6 da 65 pollici: da oggi lo trovi con il 46% di sconto e risparmi più di 1650 euro. A rendere tutto più speciale, anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La tecnologia Hyper Radiant Color con Brightness Booster Ultra rende lo smart TV OLED di LG più luminoso, mentre il Nero perfetto e i Colori perfetti sui 8,3 milioni di pixel autoilluminati regalano un contrasto infinito. Il trattamento Reflection Free Premium riduce i riflessi anche nelle stanze luminose, e il processore α11 AI Gen3 ottimizza l’immagine. Il sistema operativo webOS è la classica ciliegina sulla torta: supporta tutte le principali app di streaming.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost JBES (85% di sconto e costa meno di 12 euro)

Meno di 12 euro per le cuffie Bluetooth JBES economiche che trovi su Amazon con un ottimo sconto dell’85% : un prezzo che sembra un errore. Il Bluetooth 5.4 garantisce un collegamento stabile e rapido, mentre i driver da 13 mm assicurano un suono profondo. I quattro microfoni con cancellazione del rumore ENC rendono nitide le chiamate anche in strada. L’autonomia arriva a 60 ore tra auricolari e custodia. Certificazione IP5 contro polvere e sudore per allenamenti e pendolari.

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L’OOONO Co-Driver 1 costa solo 32 euro con il 34% di sconto: ti avvisa in tempo reale di autovelox e pericoli, senza abbonamenti. Il database conta oltre 11.000 autovelox fissi in Italia, aggiornati ogni giorno, mentre le segnalazioni della community avvisano di autovelox mobili, incidenti e ostacoli: basta premere il pulsante per segnalarne uno. Gli avvisi arrivano con segnali audio discreti e una luce lampeggiante, così da non distrarti. L’acquisto è una tantum, con aggiornamenti delle mappe sempre inclusi, e si attiva da solo quando sali in auto, con l’app gratuita.

Scelto per te OOONO Co-Driver 1 32,38 € -35% 49,95 € Risparmi 17,57 € Acquista su Amazon

Imetec Scaldasonno Adapto (26% di sconto e prezzo mini)

Lo scaldasonno Imetec Adapto tocca il prezzo minimo con il 26% di sconto, e puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. La tecnologia Adapto sfrutta la massima potenza quando il letto è freddo e riduce la potenza una volta raggiunto il calore giusto, per consumi ridotti e un clima stabile tutta la notte. Puoi scegliere tra 6 livelli di temperatura e puoi impostare un timer. Il sistema Electro Block con autodiagnosi a ogni accensione monitora la sicurezza, e il comando staccabile permette di lavare lo scaldasonno a 30°C. Si usa su tutti i materassi, anche in memory foam.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Dyson R2 Nuvori Wash+Dry (sconto di 200 euro e super occasione)

Il Dyson R2 Nurovi Wash+Dry ha il 24% di sconto , con 200 euro di risparmio su quello di listino. Il sistema Twin-capture con aspirazione da 21.000 Pa unisce una spazzola anti-groviglio e un motore ad alta efficienza, mentre i panni a triangolo si estendono negli angoli dove i panni rotondi non arrivano. La stazione lava i panni con acqua a 75°C , li asciuga con aria calda e svuota il robot. La navigazione LiDAR e le soglie fino a 40 mm completano il quadro, con controllo dall’app MyDyson e fino a 90 minuti di autonomia.

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La lavapavimenti Dyson PencilWash tocca il prezzo minimo storico con il 43% di sconto e 150 euro di risparmio . Lavapavimenti compatta e super leggera, con una spazzola che si inclina fino a 170° e passa sotto i mobili bassi. Il rullo in microfibra ruota a 650 giri al minuto con acqua sempre pulita, e il sistema di idratazione a 8 punti ha due livelli, per liquidi, macchie e peli. Il design senza filtro evita accumuli, odori e perdite di prestazioni. Una lavapavimenti semplice come una scopa.

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La planetaria Electrolux Assistent 700 è uno degli affari del giorno. Il merito è dello sconto del 44% presente in pagina, con 200 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero. Il motore con 10 velocità + Pulse lavora impasti duri e delicati, mentre le due ciotole in acciaio inox da 6 e 4 litri si adattano a ogni quantità. La luce LED integrata mostra l’impasto durante la lavorazione, e il coperchio PerfectRiseLid aiuta la lievitazione. La frusta SoftEdge con spatola in silicone raschia la ciotola, e le parti sono lavabili in lavastoviglie .

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Offerta esclusiva Amazon per la macchina per il caffè Polti Coffea S15C: grazie al 28% di sconto costa meno di 100 euro. A rendere la spesa ancora più sostenibile, la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La pompa da 19 bar regala crema densa e aroma con le cialde E.S.E., mentre i 3 livelli di temperatura e i 2 tasti programmabili (corto o lungo) ti permettono di personalizzare ogni tazzina. L’espulsione automatica sposta le cialde usate nel cassetto (fino a 10), e il serbatoio estraibile da 850 ml si riempie in un attimo.

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