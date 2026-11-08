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Candy ProWash 500, lavatrice slim con uno sconto speciale: minimo storico

Prezzo più basso di sempre per la lavatrice slim a carica dall'alto Candy ProWash 500: da ogg la trovi con il 33% di sconto. Capacità di 7 chilogrammi.

3 min di lettura

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Redazione

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Lavatrice Candy ProWash 500 a carica dall’alto Amazon

Quando lo spazio in bagno è limitato, trovare una lavatrice capiente senza ingombrare può essere complicato. La Candy ProWash 500 a carica dall’alto è disponibile con uno sconto del 33%, per gestire il bucato quotidiano anche in ambienti compatti.

Con una capacità di 7 kg, questa lavatrice è pensata per le necessità di tutti i giorni; il formato slim da 40,5 cm aiuta a inserirla dove una macchina più ingombrante potrebbe non essere adatta. Il motore Inverter BPM e la tecnologia AI Weight Sense puntano a rendere il lavaggio più efficiente, mentre il Wi-Fi e l’app hOn consentono di gestire la macchina da remoto e di accedere a programmi aggiuntivi.

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Candy ProWash 500 in offerta: sconto del 33% e risparmio di circa 148 euro

Il prezzo indicato è di 299,90 euro, con uno sconto del 33%: rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale, il risparmio è di circa 148 euro. Puoi portarti a casa la Candy ProWash 500 a 299,90 euro. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

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La lavatrice Candy con il formato slim da 40,5 cm e il Wi-Fi

Se vuoi sfruttare meglio lo spazio e semplificare la gestione del bucato, queste sono le caratteristiche da considerare:

  • Formato slim da 40,5 cm: la profondità contenuta aiuta a collocare la lavatrice in spazi stretti, senza rinunciare alla capacità da 7 kg.
  • Capacità di 7 kg e centrifuga a 1200 giri: una combinazione adatta alle esigenze del bucato quotidiano, con una centrifuga efficace.
  • Classe energetica A: il consumo dichiarato è di 45 kWh ogni 100 cicli, un dato utile per valutare l’efficienza nell’uso frequente.
  • Motore Inverter BPM: è progettato per lavorare con meno rumore e vibrazioni e per offrire maggiore affidabilità nel tempo.
  • AI Weight Sense e Mix Power System: la macchina adatta i consumi al carico e ottimizza l’azione del detergente, così da puntare a un lavaggio efficace senza sprechi.
  • Wi-Fi e app hOn: permettono il controllo da remoto e l’accesso a oltre 60 programmi aggiuntivi, compresi cicli rapidi da 14 a 59 minuti.

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FAQ

Quanto spazio serve per installare la Candy ProWash 500?

La lavatrice ha un formato slim largo 40,5 cm e misura 86 × 40,5 × 60 cm.

Quanta biancheria può lavare la Candy ProWash 500?

La capacità dichiarata è di 7 kg.

La Candy ProWash 500 si può controllare da remoto?

Sì, dispone di Wi-Fi e app hOn per il controllo da remoto e l’accesso a programmi aggiuntivi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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