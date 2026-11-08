Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Quando lo spazio in bagno è limitato, trovare una lavatrice capiente senza ingombrare può essere complicato. La Candy ProWash 500 a carica dall’alto è disponibile con uno sconto del 33%, per gestire il bucato quotidiano anche in ambienti compatti.

Candy ProWash 500 299,90 € -33% 449,00 € Risparmi 149,10 € Acquista su Amazon

Con una capacità di 7 kg, questa lavatrice è pensata per le necessità di tutti i giorni; il formato slim da 40,5 cm aiuta a inserirla dove una macchina più ingombrante potrebbe non essere adatta. Il motore Inverter BPM e la tecnologia AI Weight Sense puntano a rendere il lavaggio più efficiente, mentre il Wi-Fi e l’app hOn consentono di gestire la macchina da remoto e di accedere a programmi aggiuntivi.

Candy ProWash 500 in offerta: sconto del 33% e risparmio di circa 148 euro

Il prezzo indicato è di 299,90 euro, con uno sconto del 33%: rispetto al prezzo precedente implicito nella percentuale, il risparmio è di circa 148 euro. Puoi portarti a casa la Candy ProWash 500 a 299,90 euro. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi per il reso.

Amazon

Acquista ora la Candy ProWash 500 in offerta

La lavatrice Candy con il formato slim da 40,5 cm e il Wi-Fi

Se vuoi sfruttare meglio lo spazio e semplificare la gestione del bucato, queste sono le caratteristiche da considerare:

Formato slim da 40,5 cm : la profondità contenuta aiuta a collocare la lavatrice in spazi stretti, senza rinunciare alla capacità da 7 kg.

: la profondità contenuta aiuta a collocare la lavatrice in spazi stretti, senza rinunciare alla capacità da 7 kg. Capacità di 7 kg e centrifuga a 1200 giri : una combinazione adatta alle esigenze del bucato quotidiano, con una centrifuga efficace.

: una combinazione adatta alle esigenze del bucato quotidiano, con una centrifuga efficace. Classe energetica A : il consumo dichiarato è di 45 kWh ogni 100 cicli, un dato utile per valutare l’efficienza nell’uso frequente.

: il consumo dichiarato è di 45 kWh ogni 100 cicli, un dato utile per valutare l’efficienza nell’uso frequente. Motore Inverter BPM : è progettato per lavorare con meno rumore e vibrazioni e per offrire maggiore affidabilità nel tempo.

: è progettato per lavorare con meno rumore e vibrazioni e per offrire maggiore affidabilità nel tempo. AI Weight Sense e Mix Power System : la macchina adatta i consumi al carico e ottimizza l’azione del detergente, così da puntare a un lavaggio efficace senza sprechi.

: la macchina adatta i consumi al carico e ottimizza l’azione del detergente, così da puntare a un lavaggio efficace senza sprechi. Wi-Fi e app hOn: permettono il controllo da remoto e l’accesso a oltre 60 programmi aggiuntivi, compresi cicli rapidi da 14 a 59 minuti.

Candy ProWash 500 299,90 € -33% 449,00 € Risparmi 149,10 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 33% sulla Candy ProWash 500.

Scopri altre lavatrici in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lenor Ammorbidente Lavatrice Concentrato 216 Lavaggi (27x8),... 15,99 €(3,53 € / l) -54% 34,99 € Risparmi 19,00 € Acquista su Amazon Lenor Ammorbidente Lavatrice Concentrato 216 Lavaggi (27x8),... 15,99 €(3,53 € / l) -54% 34,99 € Risparmi 19,00 € Acquista su Amazon Cecotec Lavatrice Carica Frontale 9kg Bolero Dresscode 9610 ... 292,90 € -48% 567,08 € Risparmi 274,18 € Acquista su Amazon Cecotec Lavatrice a carico frontale Bolero DressCode 10800 I... Prodotto non disponibile Prodotti simili

FAQ Quanto spazio serve per installare la Candy ProWash 500? La lavatrice ha un formato slim largo 40,5 cm e misura 86 × 40,5 × 60 cm. Quanta biancheria può lavare la Candy ProWash 500? La capacità dichiarata è di 7 kg. La Candy ProWash 500 si può controllare da remoto? Sì, dispone di Wi-Fi e app hOn per il controllo da remoto e l’accesso a programmi aggiuntivi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.