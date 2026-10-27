Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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iOS 27 è un cantiere aperto, con tante novità in arrivo. Il sistema operativo di Apple ha ricevuto diverse novità nelle ultime settimane e continuerà ad aggiornarsi per migliorare e garantire un funzionamento ottimale per gli utenti. L’ultimo update introduce iOS 27.2 e un nuovo filtro antispam che punta a risolvere alcuni dei problemi più diffusi per gli utenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Stop alle chiamate spam su iPhone

Rispondere a call center, operatori commerciali o potenziali truffatori è ormai una consuetudine fastidiosa, ma Apple ha introdotto una soluzione mirata. Annunciata originariamente con iOS 26 nel giugno 2025 e testata in Italia a partire da settembre tramite la versione beta, la funzione “Call Screening” fa finalmente il suo debutto ufficiale nella nostra lingua con il nome di “Chiedi il motivo della chiamata“.

Si tratta di un sistema che, potenzialmente, può rappresentare uno scudo molto efficace contro lo spam telefonico che, purtroppo, è ancora molto diffuso, anche in Italia, nonostante i tentativi normativi per arginarlo. Il filtro funziona in modo semplice (ma molto efficace) e può essere attivato in pochi secondi da chi ha un iPhone con iOS 27.2.

Come funziona il nuovo filtro

Il sistema entra in azione automaticamente quando si riceve una telefonata da un numero non salvato in rubrica. Prima che l’utente risponda, l’iPhone intercetta lo squillo e chiede al mittente di identificarsi e di spiegare la ragione del contatto. La risposta vocale viene elaborata in tempo reale e trascritta direttamente sullo schermo dello smartphone.

A questo punto, chi riceve la chiamata ha diverse opzioni: può accettare la telefonata, rifiutarla, oppure digitare un ulteriore messaggio testuale che l’iPhone leggerà ad alta voce al mittente, permettendo di ottenere maggiori informazioni senza mai alzare la cornetta. A differenza delle funzioni che si limitano a silenziare i numeri sconosciuti, questo strumento offre un controllo interattivo completo, pur non bloccando le chiamate a priori in modo automatico.

Ricordiamo che iOS 27.2 ha cambiato il pop-up più odiato dagli utenti, intervenendo anche su altri elementi del sistema operativo con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’uso migliore.

Come attivare la funzione su iPhone

L’abilitazione di questa nuova barriera contro il telemarketing aggressivo richiede pochi e semplici passaggi, a patto di aver già aggiornato il proprio dispositivo al nuovo sistema operativo iOS 27.2.

Per attivare il sistema, è sufficiente seguire questo percorso:

aprire l’app Impostazioni dell’iPhone;

dell’iPhone; scorrere verso il basso e fare tap sulla voce App;

selezionare l’applicazione Telefono;

individuare e premere l’opzione Filtra i numeri sconosciuti;

selezionare Chiedi il motivo della chiamata.

Una volta completata la procedura, l’opzione sarà immediatamente attiva sul dispositivo, pronta a filtrare e trascrivere le richieste di qualsiasi numero sconosciuto in entrata. Naturalmente, gli utenti hanno la possibilità di disattivare la funzione in qualsiasi momento, ripristinando il tradizionale funzionamento del sistema operativo nella gestione delle chiamate.