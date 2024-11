X Factor 2025: svelati i giudici e la conduzione della nuova edizione: "Decisione presa, ci sono delle riconferme" Dopo il successo dell'ultima edizione del talent di Sky, si comincia a parlare della formazione della prossima edizione, e sembra ci siano pochi dubbi sul cast

Mentre si avvicina la finalissima di X Factor 2024, in programma giovedì 5 dicembre nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, le indiscrezioni sulla prossima edizione del talent show iniziano a circolare con insistenza. Il successo di questa stagione ha spinto Sky a confermare sia la conduzione sia il team di giurati, una scelta che sembra voler puntare sulla continuità dopo i brillanti risultati ottenuti.

X Factor 2025: squadra che vince non si cambia

Gabriele Parpiglia, nel programma Protagonisti in onda su RTL 102.5, ha anticipato che il cast 2025 sarà lo stesso di quest’anno. La conduzione resterà nelle mani di Giorgia, una scelta che si è dimostrata vincente. Parpiglia ha spiegato: "Il contratto di Giorgia era già un biennale, quindi lei condurrà nuovamente il talent anche l’anno prossimo. Confermati anche Achille Lauro, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Paola Iezzi". Questa squadra, che ha saputo conquistare pubblico e critica, ha rappresentato un punto di svolta per il programma. "Non era scontato che venisse confermata tutta la giuria", ha aggiunto Parpiglia, sottolineando come le edizioni precedenti siano state segnate da continui cambiamenti. "Hanno fatto bene perché questa squadra è davvero forte".

X Factor: i numeri parlano chiaro

La soddisfazione di Sky per i risultati raggiunti è evidente. Il comunicato ufficiale, diffuso subito dopo il debutto delle puntate live, ha celebrato un vero e proprio boom di ascolti: 834mila spettatori medi su Sky Uno/+1, un incremento del 32% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione e un +11% rispetto alla chiusura delle selezioni.

Anche i dati sui social testimoniano l’impatto di questa edizione: con quasi 341mila interazioni rilevate, l’audience social ha registrato un aumento del 61% rispetto alla scorsa stagione. La share tv si è attestata al 4,4%, con una permanenza del 56%. Numeri che confermano la bontà delle scelte fatte per il cast e la conduzione, ma che al tempo stesso alzano l’asticella per il futuro.

Un futuro radioso per X Factor

Con ascolti in crescita e un cast consolidato, X Factor si prepara ad affrontare il 2025 con entusiasmo. La strategia di mantenere intatta la formula vincente dimostra la fiducia del network nei propri talenti. Il pubblico sembra pronto a seguire nuovamente le avventure di Giorgia e dei giudici, mentre la produzione punta a consolidare ulteriormente i successi ottenuti. Non resta che attendere per scoprire quali sorprese riserverà la prossima edizione di uno dei talent show più amati d’Italia. Il conto alla rovescia per il 2025 è già iniziato!

