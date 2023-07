Valeria Marini: chi è Gerolamo Cangiano, nuovo flirt "politico" della diva La showgirl è stata paparazzata in vacanza al mare mentre bacia con trasporto un misterioso compagno. Si tratterebbe di un esponente casertano di Fratelli d’Italia.

Valeria Marini innamorata. Un paio di scatti rubati la ritraggono infatti in dolce compagnia, mentre scambia dolci effusioni in spiaggia con il suo nuovo uomo. Lui è Gerolamo Cangiano, deputato casertano di Fratelli d’Italia, e a quanto sembra dagli atteggiamenti romantici della coppia, l’unione ha tutta l’aria di essere seria. Nuova pagina d’amore per Valeria, dunque, dopo la fine della storia con Eddy Siniscalchi. Al sole di luglio il cuore della bella showgirl torna a battere forte. Ecco di seguito tutta la storia.

Valeria Marini e le foto in spiaggia con la nuova fiamma

Scatti di fuoco. Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Valeria Marini in compagnia di un nuovo amore, il politico Gerolamo Cangiano. I due sono stati "beccati" in atteggiamenti intimi su una splendida spiaggia dell’isola di Ponza, protagonisti di un bacio passionale e focoso. Così, dopo la brusca fine del rapporto con Eddy Siniscalchi, la Marini sembra aver già voltato pagina in amore.

Erano stati diversi i flirt attribuiti a Valeria negli ultimi tempi. Niente in tutto, probabilmente solo brevi frequentazioni. Questa volta, però, la storia sembra diversa. La Marini e Cangiano si mostrano già come una coppia di lungo corso, avvinghiati e innamorati sotto il sole di luglio. Lei gli ronza attorno come un’ape sul miele, e lui si lascia andare alla passione, tra carezze in barca ed effusioni intime sulla riva del mare. Che sia l’inizio di un legame destinato a durare?

Gerolamo Cangiano, chi è il nuovo flirt di Valeria Marini

La nuova fiamma di Valeria Marini è un politico italiano. Nome: Gerolamo Cangiano. Professione: deputato del partito Fratelli d’Italia. Nato a Genova ma cresciuto in Campania, nel casertano, Cangiano si è fatto largo in politica partendo, nel 2013, come coordinatore provinciale e poi regionale della formazione politica di Giorgia Meloni. Poi, nel 2017, l’elezione alla Camera dei deputati come capolista di FdI. E ora l’onore delle cronache gossip per il legame con la storica showgirl del Bagaglino Valeria Marini.

