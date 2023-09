Uomini e Donne: Maurizio corteggia Gemma, i tronisti scelgono le corteggiatrici La dama sta portando avanti una nuova conoscenza che non convince Tina Cipollari; intanto, Cristian e Brando aprono a nuove conoscenze.

Nuova puntata ricca di avvenimenti per Uomini e Donne. Oggi – mercoledì 20 settembre – nel dating show di Maria De Filippi abbiamo assistito ad alcuni appuntamenti tra dame e cavalieri del trono over, ma anche alle prime conoscenze dei nuovi tronisti con le corteggiatrici del trono classico. Scopriamo cosa è successo, tra le immancabili discussioni tra Tina Cipollari e Gemma Galgani e le prime esterne.

Uomini e Donne, Maurizio corteggia Gemma

La puntata di oggi si è aperta con un appuntamento tra Gemma e Maurizio. Quando i due sono tornati in studio, Tina era sicura che il cavaliere avrebbe dato un due di picche alla dama, ma così non è stato: "Ho avuto la fortuna di andare oltre le etichette che accompagnano Gemma, una mangiauomini assetata di sesso", ha detto Maurizio. L’opinionista, però, non sembrava convinta: crede che lui stia soltanto usando Gemma "con la scusa che c’è questa cosa intellettuale e che sei una bella persona". Lui, però, non è dello stesso parere, e vuole continuare la conoscenza. Tutti in studio si sono detti sicuri che Maurizio non provi attrazione per la dama: Ida gli ha chiesto se l’avrebbe baciata, e lui ha risposto di no; Silvio invece ha detto che "a Maurizio piace l’ambiente, si sta divertendo tantissimo, non è il suo posto, è come un intruso". L’unica che ha difeso il cavaliere è stata la stessa Gemma: "Ha i suoi tempi", ha detto la dama, che lo crede sincero.

Continuando con il trono over, abbiamo assistito anche all’incontro tra Mariano ed Elena. Le cose tra loro sembrano andare bene; i due sono usciti insieme a cena, hanno parlato a lungo, e infine si sono baciati. Entrambi, però, non escludono altre conoscenze: tutti e due hanno dato il numero ad altre dame e cavalieri. "Perché non provare a vedere altro? Siamo qui anche per sperimentare", ha detto Elena.

Le esterne dei tronisti

Passando al trono classico, il racconto di Uomini e Donne è partito da Cristian e Brando. Entrambi hanno fatto un’esterna con Beatrix, e quest’ultima pare non aver ancora preso una decisione definitiva. Dopo aver incontrato Cristian, la corteggiatrice ha detto di aver cambiato idea su di lui, ma di non aver ancora scelto tra i due. Intanto, Brando è uscito con Valeria, ma le cose non sono andate come sperato: "Sono uscito dall’esterna e non ho avvertito uno smacco. Lei è una ragazza fantastica, però tanto pretenziosa sotto il punto di vista relazionale", ha raccontato il tronista, che ha deciso di non proseguire con questa conoscenza. "Ho un carattere forte, particolare, mi serve una persona vicino che sia un uomo, avevo paura che questo potesse non appartenere a lui", ha detto lei. Tutto da rifare, dunque, per i nuovi tronisti, ancora alla ricerca delle giuste corteggiatrici.

