UeD: Gemma ci riprova, Maurizio chiude. Tina è una furia: “Cerca tardone perché è più facile, basta” Durissimo confronto tra la dama e il cavaliere nella puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi: emergono due versioni completamente diverse

Non c’è pace per Gemma Galgani a Uomini e Donne. Dopo la chiusura della frequentazione da parte di Maurizio, la storica dama del dating show di Maria De Filippi non si è data per vinta e ha deciso di riprovarci, andando però incontro all’ennesima delusione. Il duro confronto "finale" (ma difficilmente tale) ha scatenato gli opinionisti e lo studio, con Gianni Sperti in particolare furioso con il cavaliere. Tra i due sono volate parole forti, ma alla fine Maurizio – sotto accusa da parte di tutti – ha confermato la sua decisione. Per quanto riguarda il Trono classico ci sono novità sulla situazione (intricata) di Cristian. Scopriamo tutto quello che è successo oggi mercoledì 18 ottobre 2023 a UeD.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: duro confronto tra Gemma e Maurizio

Indiscussi protagonisti di queste prime settimane di Uomini e Donne, Gemma e Maurizio sono stati invitati da Maria De Filippi a sedersi nuovamente uno di fronte all’altra dopo la chiusura. La dama ha infatti chiesto alla conduttrice di poter parlare e provare a chiarire ancora con il cavaliere ("Vorrei riprendere la nostra conoscenza lasciando perdere il passato. Starei male a vederlo ballare con un’altra donna, non posso fingere e stare lì come una bella statuina solo per orgoglio"), il quale ha però confermato la sua decisione. Una scelta che, tuttavia, è arrivata in maniera complessa e tutt’altro che chiara, soprattutto per Gemma.

Maurizio ha riaffermato di voler fare "tre passi indietro", dichiarandosi coerente. Gemma però non è si è data per vinta, scatenando l’ira di Gianni Sperti ("Ma allora ti meriti le cose che ti capitano! È una frequentazione a senso unico") e dello studio, con anche Tina Cipollari che si è unita al coro: "Non gli piaci, non perdere altro tempo".

Dopo la rottura tra i due c’è stata una telefonata che, a quanto pare, è stata interpretata diversamente dalle parti. Secondo Gemma i due avevano chiarito ed erano pronti a ripartire, ma per Maurizio (che nel frattempo è uscito anche con Elena e Renata) questo non è mai avvenuto: mirava solo a "far decantare la situazione".

Parole che hanno fatto perdere la pazienza al parterre – Barbara in prima fila – e soprattutto agli opinionisti: una vera e propria furia Gianni Sperti ("Sei stato un manipolatore. L’hai illusa un’altra volta… Gemma non ha mai detto bugie. Rispondi e smettila di prenderci per il c**o cambiando argomento, non siamo mica scemi"), mentre Tina ha sbottato e con il suo show ha chiuso la puntata: "Cerca tardone solo perché è la via più facile. Basta!"

Il Trono classico

Se per il Trono Over si parla da settimane di cavalieri "bloccati" non si può dire lo stesso per quello classico. Cristian è uscito con Valeria e Valentina, trovandosi fin troppo bene con entrambe ("Se mi piacete tutte e due io bacio entrambe") ma tagliando pericolosamente fuori Viriginia, visibilmente infastidita. Acceso confronto anche tra le tre corteggiatrici, che sembravano aver perso il focus della loro lite (il tronista) per concentrarsi sugli attacchi reciproci.

