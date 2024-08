Uomini e Donne: Maria De Filippi boccia Ida e Mario, Gemma Galgani verso l’addio (per amore) Cosa bolle in pentola per le protagoniste di Uomini e Donne? Una potrebbe aver trovato l'amore, l'altra invece potrebbe non esserne mai stata così lontana

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Manca sempre meno alla partenza della nuova stagione di Uomini e Donne. Ovviamente il pubblico freme per sapere chi si nasconda dietro il trono e quali volti delle passate edizioni potremo rivedere nel programma. Sembra che finalmente le acque si stiano smuovendo, e tra pettegolezzi e conferme della stessa Maria De Filippi, si possa tirare le somme, e a qualcuno potrebbe non piacere quello che si prospetta per i prossimi episodi del format. In particolare, sono infatti emerse delle novità sia sul futuro di Gemma Galgani, affezionato volto dello show, sia sulle possibilità per Ida Platano e Mario Cusitore.

Uomini e Donne, Gemma Galgani avvista in compagnia di un uomo

Tra i protagonisti indiscussi del dating show figura sicuramente la nostra Gemma, che anno dopo anno ha fatto di tutto per trovare l’amore nel trono over, ma sempre con scarsi risultati. Fino ad oggi. L’antagonista per antonomasia di Tina Cipollari potrebbe aver infatti coronato il suo sogno. Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo, infatti, Gemma sarebbe stata avvistata in compagnia di un uomo misterioso. Non so sa nulla circa chi possa essere, né se si tratti di una semplice amicizia o al contrario di una relazione, ma se fosse amore questo potrebbe segnare l’epilogo della parabola della bionda signora nel programma di Maria. Non ci resta che attendere per avere una comunicazione ufficiale in merito.

Maria De Filippi si sbilancia su Ida Platano e Mario Cusitore

La conduttrice più amata della rete Mediaset, e forse di sempre, si è intrattenuta con un’ospitata radiofonica nella nuova puntata di Radio Deejay. La presentatrice, in compagnia del suo opinionista di fiducia Rudy Zerbi, a discusso di alcuni dettagli circa i suoi programmi di punta. Ovviamente non potevano mancare alcuni riferimenti a Uomini e Donne, il dating show targato di Mediaset che anno dopo anno continua ad animare i pomeriggi degli italiani. Ma a far mormorare il pubblico è stato in particolare un momento dell’intervista dedicato a Ida Platano. Un ascoltatore le ha infatti chiesto: "Volevo sapere una cosa: ma Mario di Uomini e Donne, ce la fa a conquistare Ida?". Beh, Maria aveva la risposta pronta: "Mi sa che non ce la fa. Lui ci ha provato tanto, da quando è finito il programma è andato da lei tipo 4/5 volte ma lei resiste. Secondo me non ce la fa". Ora il pubblico ha cominciato quindi a fantasticare sull’idea di rivedere Ida nel programma, magari anche solo nelle vesti di corteggiatrice, e dopo insistenti voci a riguardo, potrebbe non avere torto.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche