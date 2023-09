Un posto al sole: Roberto e Marina di nuovo insieme, Luca sconvolge Giulia La coppia, finalmente riunita, vuole occuparsi del piccolo Tommy, ma la Martinelli è fuori controllo

Cosa succederà questa settimana ai protagonisti di Un Posto al Sole? Come si evolveranno le intricate vicende al centro delle trame della storica soap di Rai Tre? Scopriamolo con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 settembre.

Lunedì 18 settembre

Scoperte tutte le bugie di Lara, Roberto è tornato da Marina chiedendole perdono, ora che sono di nuovo insieme i due si coalizzano contro la donna che ha sconvolto le loro vite. Micaela comincia a provare un serio interesse per Costabile, ma non vuole creare problemi con Manuela. Guido affronta a muso duro, una volta per tutte, Massaro.

Martedì 19 settembre

Roberto e Marina sono preoccupati per Tommy e vorrebbero occuparsi del bambino, mentre Lara, fuori controllo, per tirarsi fuori dalla situazione rischia di cacciarsi in guai ancora più grandi. Micaela finalmente riesce a convincere Manuela a staccarsi dai libri per una sera.

Mercoledì 20 settembre

Tommaso è sparito, Roberto è preoccupatissimo ma decide di agire senza avvisare la polizia. Lara è disperata per essere stata tagliata fuori dalla vita di Ferri e ormai non ha più freni. Bice si vendica dei tradimenti di Massaro, ma ad andarci di mezzo è Mariella. Le condizioni di Bricca peggiorano e Luca prende una decisione difficile che aumenterà la sofferenza di Giulia.

Giovedì 21 settembre

Giulia è sconvolta dalla decisione di Luca di parlargli della sua salute. Viola è convinta che Damiano si sia fatto corrompere da Edoardo e lo tratta con freddezza, mentre in realtà il ragazzo sta rischiando la vita sotto copertura.

Venerdì 22 settembre

Giulia, che sta passando un momento davvero difficile, con l’aiuto di Niko trova il modo di fare qualche soldo con la Terrazza. Viola è sempre più diffidente e arrabbiata con Damiano. Alberto continua a cercare di conquistare Diana che però non sembra interessata.

