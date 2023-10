Un Posto al Sole: Viola in ansia per Damiano, Marina diffida di Ida E' ancora guerra per il futuro del piccolo Tommy, scopriamo cosa accadrà questa settimana

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Nuova settimana e nuove emozioni per i telespettatori di Un Posto al Sole che racconterà come continua la guerra tra Marina e Lara ma anche i tormenti del giovane Nunzio che, nonostante i tentativi, non riesce a non pensare a Rossella. Cosa succederà nelle nuove puntate della soap di Rai Tre? Scopriamolo con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 2 al 6 ottobre.

Lunedì 2 ottobre

Viola è sconvolta perché, dopo tanti sospetti ha scoperto che Damiano sta lavorando sotto copertura e rischia la vita. La ragazza riflette su ciò che le ha chiesto Rosa ma non sa prendere una decisione. Otello e Renato riceveranno una bella sorpresa per la festa dei nonni.

Martedì 3 ottobre

Viola affronta Damiano e gli dice che sa tutto di quello che sta facendo, il chiarimento fa saltare ogni resistenza e i due esprimono anche i loro sentimenti reciproci. Renato sente molto la mancanza di Giulia, per fortuna c’è l’amico Otello che si darà da fare per aiutarlo a combattere la malinconia. Il corteggiamento di Diana da parte di Alberto porta a risultati sempre più disastrosi.

Mercoledì 4 ottobre

Ida si fa convincere da Lara e decide di non aiutare più Roberto e Marina. Nunzio nel tentativo di dimenticare Rossella ormai passa da una conquista all’altra. Mariella riesce a convincere Bice ha scegliere una strada pacifica per la separazione dal marito, mentre Guido sopporta sempre meno la presenza della donna e il suo atteggiamento verso il figlio.

Giovedì 5 ottobre

Ida tenta l’ennesima fuga con Tommy, ma Marina cerca di fermarla e per convincerla le svela un doloroso momento del suo passato. Nunzio capisce che fuggire dai suoi sentimenti non serve e decide di parlare con Rossella.

Venerdì 6 ottobre

Lara scopre che Marina ha trovato il modo di portare Ida dalla sua parte e medita vendetta. Michele ammette di soffrire ancora per la separazione con Silvia proprio mentre alla donna arriva una notizia che la spiazza. Guido cerca di aiutare Gerry.

Potrebbe interessarti anche