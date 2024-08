Un Posto al Sole, anticipazioni 31 luglio: Ferri prepara un piano diabolico, Marina pronta a boicottarlo Tutte le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda stasera su Rai 3, nell'episodio in onda mercoledì 31 luglio ancora conflitti tra Marika e Bice.

Un Posto al Sole è una delle soap opera più amate e longeve della televisione italiana. Ambientata a Napoli, la serie racconta le vicende quotidiane degli abitanti di Palazzo Palladini e dei luoghi circostanti, intrecciando storie di amicizia, amore, rivalità e intrighi. Dal 1996, il programma continua a tenere incollati allo schermo milioni di spettatori con le sue trame avvincenti e personaggi complessi, riflettendo la realtà sociale e culturale del nostro paese. Ecco cosa vedremo nella puntata in onda stasera, mercoledì 31 luglio 2024.

UPAS, dove eravamo rimasti nella scorsa puntata

Marika continua ad accusare Rosa, il che ha portato a un raffreddamento della loro relazione. Nel frattempo, Bice e Mariella sono riuscite a superare le loro divergenze, salvando così la loro amicizia. Clara ed Eduardo, in attesa dell’arrivo della loro bambina, si preparano per il parto. Tuttavia, non sono consapevoli che Alberto è sulle loro tracce, determinato a vendicarsi per avergli sottratto Federico. Filippo spera ancora che Roberto non acquisti Radio Golfo 99, mentre Marina nota che suo marito è molto nervoso e frustrato a causa della situazione con Tommaso. Questo stato d’animo lo porta a comportarsi in modo rigido e gelido, persino sibillino, negli affari e nella trattativa con Chiara, lasciando Marina convinta che Roberto abbia qualcosa in mente.

Un Posto al Sole (mercoledì 31 luglio), le anticipazioni della puntata di stasera

Nella puntata di oggi – 31 luglio – di Un posto al sole, Marina si convince sempre di più che Roberto stia tramando qualcosa, soprattutto a causa del suo comportamento rigido e sibillino sul lavoro, acuito dalla questione di Tommaso. E non si sbaglia: Ferri sta per mettere in atto un piano diabolico per acquisire la radio di Chiara. Intanto, Claudia è nuovamente tentata di lasciare Napoli, sentendosi sopraffatta dalle circostanze. Marika e Bice, nonostante i tentativi di riconciliazione, si ritrovano a litigare di nuovo, stavolta sulla spiaggia. Manuel, tornato a casa prima del previsto, è molto triste e il pensiero di dover affrontare nuovamente i suoi problemi lo rende sempre più nervoso e teso con sua madre. Rosa si renderà conto che il suo bambino è turbato da qualcosa o da qualcuno?

La puntata promette dunque numerosi colpi di scena. Marina dovrà cercare di capire quale sia il piano di Roberto e se sarà in grado di fermarlo prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, il ritorno anticipato di Manuel a casa porterà a nuove tensioni e Rosa dovrà affrontare la difficile situazione del figlio. E mentre Claudia riflette sulla possibilità di lasciare la città, il rapporto tra Marika e Bice sembra destinato a nuovi scontri. Infine, Claudia dopo aver chiuso il ciclo di repliche del suo spettacolo teatrale è sul punto di lasciare definitivamente Napoli per far ritorno a Roma. Ma proprio quando è sul punto di dire addio a tutto, l’attrice sarà convinta a cambiare idea da Guido, con cui nei mesi scorsi ha instaurato un rapporto speciale.

Quando e dove vedere la nuova puntata

Un posto al sole va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento, come sempre, a partire dalle ore 20:50, con streaming gratuito di tutti gli episodi disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

