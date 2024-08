Un Posto al Sole, anticipazioni 2 agosto: Guido spezza il cuore di Mariella, ma Claudia lo abbandona Tutte le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai 3: Guido andrà via di casa perché il rapporto con Mariella si farà sempre più difficile.

Un posto al sole riserva sempre grandi sorprese ai fedeli telespettatori che seguono le vicende dei personaggi di Palazzo Palladini da diversi anni. Era il 1996 quando la soap fece il suo debutto sul piccolo schermo e da allora è la più longeva di tutte. Scopriamo le anticipazioni di stasera, venerdì 2 agosto 2024, che riguardano i protagonisti della soap opera di Rai 3.

UPAS, dove eravamo rimasti nella scorsa puntata

Nelle puntate precedenti i rapporti infuocati tra Massaro e Bice porterà a un durissimo confronto che si ripercuote su Mariella e Guido e anche su Rosa e Marika. Michele parte comunque per le vacanze con Silvia. A causa della gelosia Marika e Rosa litigano, al contrario Bice e Mariella sono tornate di nuovo amiche. Guido però mette a dura prova il suo matrimonio. Clara ed Edoardo intanto trascorrono del tempo insieme prima del parto mentre Alberto si vendica di Sabbiese. Filippo teme che l’affare di Roberto Ferri si concretizzi, non vuole infatti che acquisti la radio dove lavora. Marina è convinta che suo marito stia facendo di tutto per rendere difficile la trattativa per non pensare al piccolo Tommy. Ferri inoltre, sta tramando qualcosa senza dirlo a Marina. Manuel non si capacita del ritorno anticipato a Napoli e intanto il rapporto con Rosa diventa ancora più complicato.

Nel frattempo anche se Guido è molto vicino Claudia pensa di nuovo di lasciare la città mentre la vicinanza in spiaggia di Bice e Marika rischia di diventare pericolosa. Intanto Mariella cerca di recuperare il suo rapporto con Guido. Mentre Renato già si proietta con il corpo e la mente in Sicilia Niko sarà costretto a cambiare programma. Roberto le tenterà tutte per cercare di mettere in cattiva luce Ida per quanto riguarda il processo per l’affido di Tommaso.

Un Posto al Sole (venerdì 2 agosto), le anticipazioni della puntata di stasera

Guido e Mariella sembrano essere proprio arrivati ai ferri corti, i nervi sono alle stelle tanto che lui decide di trascorrere qualche giorno lontano dalla loro casa per riordinare le idee, ma con la consapevolezza che potrebbe essere un addio definitivo alla moglie. Nel frattempo Claudia continuerà ad accarezzare l’idea di lasciare definitivamente Napoli: la sua partenza, forse, potrebbe essere il punto di svolta della crisi tra Guido e Mariella.

Giulia, Niko e Jimmy probabilmente dovranno dire addio ai loro buoni propositi, non faranno le vacanze in Sicilia che avrebbero dovuto riappacificare i componenti della famiglia Poggi. Renato rimane deluso a causa di questa inaspettata decisione.

Quando e dove vedere la puntata

La puntata di Un posto al sole andrà in onda stasera, venerdì 2 agosto, alle 20:50 su Rai 3. Inoltre la visione di questa soap opera è disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay sia on demand che in diretta.

