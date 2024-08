Un Posto al Sole, anticipazioni 1 agosto: Guido non rinuncia a Claudia, Mariella fa una mossa disperata Tutte le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda stasera - giovedì 1 agosto - su Rai 3: in questo episodio Mariella tenterà il tutto per tutto per riavere Guido.

Venerdì 26 luglio Un posto al sole ha festeggiato le 6500 puntate e ha tutte le intenzioni di tagliare altri importanti traguardi. Ad agosto si fermerà soltanto dal 12 al 23, giorni in cui saranno trasmesse le puntate che riassumono alcune situazioni all’interno della soap opera della Rai più amata e longeva di tutte. Scopriamo le anticipazioni dell’episodio in onda stasera, giovedì 1 agosto 2024.

UPAS, dove eravamo rimasti nella scorsa puntata

Alberto trascorre del tempo con suo figlio ma poi pensare di dovergli di nuovo dire arrivederci lo porta a essere molto triste. Guido è sempre più intristito dal viaggio di Mariella con Bice per le vacanze. Quest’ultima ha intenzione di vendicarsi di Massaro. Nel frattempo Alberto segue Clara così scopre dov’è la casa protetta del figlio. Inizia a pensare di non dovergli così stare più lontano. Bice ha finalmente un confronto con Massaro, questa discussione porterà a nuove ripercussioni sia tra Mariella e Guido che tra Rosa e Marika. Filippo convince Michele a partire per le vacanze insieme a Silvia così da non pensare al fatto che Roberto sta per acquisire la radio.

Marika e Rosa litigano per la gelosia mentre Mariella e Bice saranno sempre più amiche. Guido potrebbe stare per fare qualcosa che metterà a rischio ancor di più la sua relazione. Clara ed Eduardo sono contenti e felici e stanno trascorrendo del tempo in serenità prima del parto, tuttavia non sanno che Alberto ha intenzione di vendicarsi di Sabbiese.

Roberto sta per comprare la radio di Chiara Petrone dove Michele e Filippo lavorano, nel mentre però trama qualcosa di cui Marina non è a conoscenza. Intanto Claudia sta pensando di lasciare Napoli di nuovo nonostante si sia molto avvicinata a Guido. La vicinanza tra Bice e Marika può portare a conseguenze inattese.

Un Posto al Sole (giovedì 1 agosto), le anticipazioni della puntata di stasera

Marika e Bice capiranno di aver avuto torto e di non essere tanto differenti l’una dall’altra. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi – giovedì 1 agosto – svelano inoltre che Mariella, rientrata a casa dopo alcuni giorni di vacanza, deciderà di tentare il tutto per tutto per salvare il suo matrimonio. La vigilessa proverà a riconquistare suo marito, ma quest’ultimo non sarà disposto a fare un passo indietro con Claudia, nonostante le richieste di Mariella. In vista del processo per l’affido di Tommaso, Roberto le proverà tutte anche l’ultima mossa che ha in serbo ovvero screditare Ida.

Quando e dove vedere la puntata

La puntata di Un posto al sole andrà in onda stasera, giovedì 1 agosto, alle 20:50 su Rai 3. Inoltre la visione di questa soap opera è disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay sia on demand che in diretta.

