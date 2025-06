Margot Sikabonyi di Un Medico In Famiglia annuncia la terza gravidanza: il video e il gesto (tenerissimo) Margot Sikabonyi, attrice e insegnante di yoga, con un tenero video sui social, in cui è apparsa emozionata, ha svelato di essere incinta del terzo figlio.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Fonte: IPA

Margot Sikabonyi è al settimo cielo! Il celebre volto della serie Un Medico In Famiglia, in cui interpreta il personaggio di Maria Martini, ha il cuore colmo di gioia e lo ha dimostrato sui social con un video ‘particolare‘. L’attrice e insegnante di Yoga ha deciso di condividere con i suoi fan "una notizia bomba" (come l’ha definita lei). Visibilmente emozionata, la donna ha rivelato di essere in attesa del suo terzo figlio. Di seguito, troverete tutti i dettagli su questo bellissimo annuncio.

Margot Sikabonyi è incinta del terzo figlio: l’annuncio sui social

L’amatissimo volto di Un Medico In Famiglia, Margot Sikabonyi, in cui veste i panni di Maria Martini, ha deciso di condividere con i suoi seguaci una notizia meravigliosa, ovvero, una nuova gravidanza, la terza, per la precisione. L’attrice si è mostrata in un video mentre, seduta su una panchina con una tazza tra le mani e visibilmente emozionata, ha annunciato una il lieto evento: "Devo dirvi questa cosa che è successa, una notizia bomba", ha detto sorridendo e guardando in camera. Dopo una pausa, si è alzata e si è accarezzata la pancia, confermando la gravidanza. Dopo aver avuto Bruno James (2015) e Leonardo (2017) con l’ex compagno Jacopo Lupi, ora è in attesa del terzo figlio. Sebbene abbia condiviso la sua gioia, ha scelto di mantenere riservata l’identità del padre, tutelando con fermezza la propria intimità.

Cosa fa oggi Margot Sikabonyi?: Da Un Medico In Famiglia a insegnante di Yoga

Dopo anni di successo come Maria in Un Medico In Famiglia, Margot Sikabonyi ha scelto di allontanarsi dalle scene per intraprendere un percorso personale, incentrato principalmente sulla spiritualità e sulla consapevolezza. Oggi è insegnante di yoga, guida percorsi interiori e ha costruito una vita in armonia con sé stessa. L’attrice vive il presente con naturalezza e autenticità: "Ho capito che non si può vivere nella finzione, nemmeno in quella della felicità". La sua terza gravidanza arriva come conferma di un equilibrio raggiunto, frutto di scelte consapevoli. Parlando della sua esperienza nella serie e della vita personale, ha raccontato al Corriere Della Sera (tempo fa): "Il momento più duro della mia vita è stato il divorzio, il castello della famiglia che crolla, prendersi la responsabilità di non fingere che va tutto bene. Ma anche il successo della serie non era stato facile da vivere: non mi sentivo all’altezza, avevo la sindrome dell’impostore. E non sempre volevo stare su quel set…"

La perdita del padre, avvenuta quando aveva 15 anni durante le riprese, ha segnato la sua adolescenza: "Non vedevo gli amici perché non andavo a scuola e gli insegnanti venivano in camerino. Ad alcuni compagni ero diventata antipatica e altri, all’improvviso, volevano starmi intorno, ma in loro non sentivo verità. L’adolescenza già è terribile perché ti chiedi chi sei, io, in più, avevo il papà morto e un personaggio che dominava tutto."

