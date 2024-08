Il dramma di Sandra Bullock: l'uomo che ama è in fin di vita Il film Un amore tutto suo, con Bullock nei panni della giovane Lucy, racconta una storia d'amore nata dopo un evento traumatico.

Chicago. Lucy è una ragazza che lavora alla biglietteria della metropolitana. Vive una solitaria esistenza, senza un compagno né una famiglia, nella vana attesa che Peter, un affascinante e misterioso ragazzo che vede tutte le mattine alla fermata, si accorga di lei. Anche la vigilia di Natale, momento che rende la ragazza ancor più sconsolata, incappa nel ragazzo di cui è innamorata, e come sempre non riesce a dirgli nulla del suo sentimento segreto. Quella mattina, però, Peter viene rapinato e gettato sui binari, dove sbatte la testa perdendo conoscenza: Lucy accorre e lo trascina via, salvandogli la vita prima che un treno lo investa.

Il film Un amore tutto suo va in onda proprio stasera, su Canale 5, a 00:25.

