Tutte le uscite di marzo 2025 su Disney Plus, torna Daredevil dopo il successo su Netflix Scopriamo tutte le novità che ci attendono questo nuovo mese su Disney+, dalle grandi produzioni come Daredevil: Born again, a film e serie animate

Marzo 2025 si preannuncia un mese ricco di novità su Disney+, con una varietà di contenuti che spaziano dai supereroi Marvel alle avventure animate per i più piccoli, fino a documentari affascinanti. Ecco una panoramica delle principali uscite previste per questo mese.

Tutte le migliori uscite di marzo si Disney Plus: da Daredevil a Star Wars

Uno degli eventi più attesi è senza dubbio il ritorno di Daredevil con la nuova serie Daredevil: Born Again. La serie debutterà il 4 marzo 2025 su Disney+ con i primi due episodi, seguiti da un episodio settimanale fino a completare i nove previsti per la prima stagione. Charlie Cox riprende il ruolo di Matt Murdock, l’avvocato cieco di giorno e vigilante di notte, mentre Vincent D’Onofrio torna nei panni del carismatico antagonista Wilson Fisk, noto come Kingpin. La trama esplora la complessa dinamica tra Murdock e Fisk, con quest’ultimo impegnato in ambizioni politiche a New York. La serie promette un tono più realistico e maturo, focalizzandosi sulle storie urbane della Grande Mela. Inoltre, è già stata confermata una seconda stagione prevista per il 2026, con l’obiettivo di rendere Daredevil: Born Again un appuntamento annuale per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe.

Per gli amanti dell’animazione, Primos farà il suo debutto su Disney+ il 5 marzo 2025. La serie, composta da nove episodi, segue le avventure di una giovane ragazza e dei suoi cugini in una serie di situazioni comiche e toccanti che esplorano le dinamiche familiari e le tradizioni culturali. Con un’animazione vivace e storie coinvolgenti, Primos si preannuncia come un’aggiunta imperdibile per le famiglie. I più piccoli saranno entusiasti dell’arrivo di Ariel di Disney Jr., disponibile dal 12 marzo 2025. Questa nuova serie animata, composta da quattro episodi, porta sul piccolo schermo le avventure della giovane sirenetta Ariel, prima degli eventi del classico film Disney. Con storie che enfatizzano l’importanza dell’amicizia, del coraggio e della curiosità, la serie è pensata per introdurre le nuove generazioni al magico mondo sottomarino di Ariel. Gli appassionati di documentari potranno immergersi nell’ottava stagione di Port Protection Alaska, disponibile dal 12 marzo 2025. La serie offre uno sguardo intimo sulla vita degli abitanti di Port Protection, una remota comunità in Alaska, mettendo in luce le sfide quotidiane e le strategie di sopravvivenza in un ambiente tanto affascinante quanto ostile.

L’universo di Star Wars si espande con la seconda stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures, in arrivo a marzo 2025. La serie segue un gruppo di giovani apprendisti Jedi mentre intraprendono missioni che insegnano loro lezioni di valore, amicizia e crescita personale. Con nuove avventure e personaggi, la serie continua a esplorare l’era dell’Alta Repubblica, offrendo storie avvincenti per i fan di tutte le età. Un’altra proposta documentaristica è la nuova stagione di Life Below Zero, che sarà disponibile su Disney+ a marzo 2025. La serie continua a documentare le vite di coloro che risiedono nelle regioni più remote e fredde dell’Alaska, mostrando come affrontano le avversità climatiche e ambientali per sopravvivere e prosperare in condizioni estreme. Per gli amanti degli animali, Gli animali sono proprio come noi! debutta a marzo 2025. Questa serie documentaristica esplora le sorprendenti somiglianze tra il comportamento animale e quello umano, offrendo una prospettiva affascinante sul regno animale attraverso storie e immagini coinvolgenti. Infine, gli appassionati di magia non vorranno perdersi David Blaine Do Not Attempt, in arrivo su Disney+ a marzo 2025. In questo speciale, l’illusionista David Blaine esegue una serie di performance mozzafiato, spingendo i limiti della magia e dell’endurance fisica, lasciando il pubblico stupefatto e affascinato dalle sue incredibili abilità.

Con una gamma così diversificata di contenuti, marzo 2025 su Disney+ promette di offrire intrattenimento per tutti i gusti, consolidando ulteriormente la piattaforma come punto di riferimento per serie, film e documentari di qualità.

