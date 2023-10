Tu si que vales, tutto sulla terza puntata di stasera: anticipazioni Nuovo imperdibile appuntamento con il talent show del Biscione tra performance formidabili e risate a non finire. Ecco cosa vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Questa sera, sabato 7 ottobre, l’appuntamento è su Canale 5 con la terza puntata di Tu si que vales. Al timone dello show vedremo nuovamente Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara che presenteranno i diversi talenti in gara, pronti ad esibirsi in performance mozza fiato e altre super divertenti. La giuria che decreterà se le performance avranno valore o meno sarà composta sempre da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti. Immancabile anche Sabrina Ferilli che come sempre dovrà rendere conto del giudizio del pubblico. Ecco qualche anticipazione di ciò che vedremo stasera.

Tu si que vales si riconferma un gran successo

Dopo un esordio con il botto che ha registrato ben 4.191.000 spettatori, ovvero uno share pari al 31%, anche la seconda puntata ha riconfermato Tu si que vales come uno dei programmi di maggiore successo di canale 5. La scorsa puntata del 30 settembre ha infatti registrato 3.904.000 spettatori, pari al 30.3% di share, battendo nuovamente la Rai che aveva messo in campo una puntata speciale in prima serata di Reazione a Catena con Marco Liorni, e che ha registrato 2.162.000 spettatori, pari al 15.2% di share. Tu si que vales, per ora, rimane quindi vincitore indiscusso del sabato sera.

Tu si que vales: anticipazioni 7 ottobre

Anche nella terza puntata vedremo performance di vario genere ed esibizioni che emozioneranno sia i presenti in studio che il pubblico a casa. Non mancherà però anche il consueto divertimento a cui il programma ci ha abituati e qualche esibizione veramente unica e particolare che strapperà qualche grassa risata. Anche questa volta, protagonista della serata sarà proprio il talento, declinato nelle sue tantissime forme: ballerini, giocolieri, cantanti, comici, musicisti, performer spericolati, persone di ogni tipo pronte a mettersi in gioco e molto altro.

Un appuntamento, insomma, da non perdere assolutamente, perché come dice la stessa Sabrina Ferilli in uni degli ultimi spot del programma: "Queste sono serate pazzesche. Perché, al di fuori di quello che dicono, questo è uno spettacolo pazzesco. È veramente incredibile, inusuale, pieno di robe".

Quando e dove vedere Tu si que vales

L’appuntamento con Tu si que vales è questa sera, sabato 7 ottobre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in contemporanea e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà all’incirca tre ore e mezza e il programma andrà in onda ogni sabato sera in prima serata fino a metà novembre, salvo eventuali modifiche in corso d’opera.

Potrebbe interessarti anche