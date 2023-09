Tu si que vales, una seconda puntata scoppiettante: anticipazioni Questa sera nuovo imperdibile appuntamento con lo show più divertente di canale 5. Performance eccezionali e momenti da non perdere. Ecco cosa vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Questa sera, sabato 30 settembre, l’appuntamento è su Canale 5 con la seconda puntata di Tu si que vales. I tre conduttori Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara sono pronti a presentare i tantissimi talenti che anche questa sera si esibiranno sul palco sotto gli occhi dell’imperterrita giuria: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto. E, ovviamente, anche della voce del popolo: Sabrina Ferilli. Ecco qualche anticipazione di ciò che vedremo stasera.

Tu si que vales: boom di ascolti per la prima puntata

L’esordio della nuova edizione è stato notevole, tanto da registrare 4.191.000 spettatori e uno share pari al 31% solo nella prima puntata, numeri veramente da record. Il programma è amatissimo dal pubblico e quest’anno, arrivato ormai alla sua decima edizione, sembra essere più seguito che mai. Nonostante il fortissimo competitor, ovvero Arena Suzuki dai 60 ai 2000 con Amadeus su Rai1, il talent show ha fatto un boom di ascolti veramente incredibile e le prossime puntate sicuramente daranno altrettanti ottimi risultati.

Tu si que vales: anticipazioni 30 settembre

Anche la seconda puntata di Tu si que vales non sarà da meno. Anche questa sera avremo modo di vedere sul palco ballerini strabilianti, acrobati specializzati in diverse discipline, cantanti, performer, giochi di magia, imprese sorprendenti, attori, musicisti, grandi, piccoli, simpatici animali, comicità e molto altro.

Non mancherà qualche scherzo alla simpatica Sabrina Ferilli e anche qualche battibecco con l’ormai storico Giovannino, acerrimo nemico dell’attrice che renderà l’intera serata ancora più "scoppiettante". Dallo spot è possibile intuire che sul palco arriverà anche un uomo un po’ particolare. Lo vediamo camminare scalzo senza però poterlo vedere in viso. Ma i commenti dei presenti lasciano intendere molto. "Quanta paura", dice la Littizzetto; "Ti ha adocchiato", sottolinea la De Filippi a Sabrina; "Beh non è inquietante dai", commenta Rudy ironico. E gli sguardi di Sabrina e di Gerri non sono da meno. Cosa accadrà? Lo scopriremo stasera.

Quando e dove vedere Tu si que vales

L’appuntamento con Tu si que vales è questa sera, sabato 30 settembre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in contemporanea e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà all’incirca tre ore e mezza tra performance, risate, momenti di commozione, scherzi e tanto altro. Il programma andrà in onda ogni sabato sera in prima serata fino a metà novembre (in particolare il 18) salvo modifiche in corso d’opera.

Potrebbe interessarti anche