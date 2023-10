Tu si que vales: Sabrina Ferilli arrabbiata, no vax fischiato dal pubblico Su Canale 5 le sorprese non finiscono mai tra cani non vedenti, acrobati eccezionali, delusioni, manovre pericolose, scherzi diabolici, tante risate ed emozioni

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Nella puntata di Tu si que vales di sabato 21 ottobre non mancano sorprese belle e momenti inattesi, che sembrano quasi messi in scena per creare polemiche sui social e mantenere l’attenzione del pubblico in studio e a casa, come nel caso di Gabriele, il no vax che dà il via a una serie di commenti negativi da parte dei giudici – Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto – della presidentessa di giuria, Sabrina Ferilli, e delle persone presenti in studio e sui social. Tra i migliori la squadra dei Vigili del Fuoco che prepara un’imponente manovra di soccorso in diretta, suscitando in tutti reazioni profonde e sentite col cuore; il cane cieco Marley, perfettamente in grado di fare tutto ciò che fanno gli altri amici a quattro zampe; e tanti altri performer meritevoli.

Lo scherzo a Sabrina Ferilli e le dichiarazioni del partecipante no vax

Nelle anticipazioni di oggi c’era scritto che avremmo assistito alla visione di una Sabrina Ferilli decisamente arrabbiata, e così succede: sul palco torna Elisabetta, la donna con la quale aveva litigato in una puntata precedente a causa delle sue risatine durante le spiegazioni delle posizioni del Kamasutra. Ricomincia il dibattito sulla mancanza di attenzione da parte dell’attrice, che sottolinea il fatto che non è l’unica a ridere: "Maria De Filippi ride con me". Ma la conduttrice di Amici nega l’evidenza e così, incredula di fronte alla sua falsità, Sabrina le risponde: "Che schifo." A fine performance, quando la donna esce dallo studio perché non riesce a farsi capire dai giudici, che reputa imbarazzati dall’argomento, entra in scena Giovannino e si scopre che era tutto uno scherzo. La Ferilli non la prende benissimo, anzi indirizza a Maria parole di una certa rilevanza: "Ma vattene a fan…" È offesa perché tutti l’avevano capito da tempo, ma nessuno le aveva detto nulla, e perché i giudici sottolineano il fatto che è l’unica a non esserci arrivata, in particolare la De Filippi. Da citare è anche la caduta dalle scale di Giovannino – presentato da Scotti come il padrone del programma – che sembra quasi organizzata, perché l’attrice poco prima del fatto pensa all’eventualità che possa farsi male proprio su quei gradini e la riferisce a tutti per poi urlare: "L’avevo detto". In un’altra occasione, dopo il diabolico scherzo, la Ferilli rincorre Giovannino, ma nel corso della puntata gli dà anche un bacio sul nasino e lui si mette a ballare. Luciana ironizza: "Questi sono i preliminari"

In studio si presenta il no vax, terrapiattista, negazionista e complottista Gabriele, il quale riceve fischi dal pubblico poiché pensa che il Covid sia tutta un’invenzione e che "sia stata un’epidemia mediatica." I giudici non sono d’accordo. La De Filippi prende parola: "Ok, anche quelli in terapia intensiva morivano per un’epidemia mediatica." "Mi dispiace molto per coloro che sono morti – dice il no vax – ma ogni anno, quando arriva il freddo invernale, ci sono le cosiddette malattie stagionali che uccidono migliaia di individui. E succede ogni anno." Gerry interviene: "Sono stato in terapia intensiva e ho visto morire la gente davanti a me." Gabriele pensa di saperla lunga sul motivo: "Lo sai perché morivano? Perché andavano disinfiammati e invece gli sparavano ossigeno nei polmoni." Nel frattempo iniziano i fischi del pubblico in studio e tutti insieme gridano: "Covid, Covid, Covid." Dopo aver sentito Gabriele di essere "un professionista della comprensione della realtà" che studia questi fenomeni da sempre, Luciana dichiara: "Io penso che la realtà sia complessa e articolata. Io non so un ca**o, e più divento grande più ne so meno. Questa gente che sa tutto mi fa paura. Io ti sono grata, sono anche un po’ invidiosa di tutto il sapere che hai, ma preferisco essere ignorante. Per me non vale."

Infine non manca l’intervento di Sabrina Ferilli che ricorda il bene fatto dalla medicina e dalla scienza negli anni e afferma: "Noi siamo andati avanti e l’80% delle malattie che c’erano 50 o 60 anni fa oggi non ci sono più. È chiaro che ci può essere una reazione avversa, c’è chi è rimasto colpito in maniera negativa dal vaccino, ma la medicina si appoggia sulla media, i grandi numeri. Pensare che quella reazione avversa possa essere il motivo per il quale capovolgere completamente il beneficio della scienza e della medicina… Si fa fatica a farlo". Pur essendo tutti d’accordo che l’uomo non è in malafede ma ha semplicemente idee diverse dalle loro, la Ferilli aggiunge: "La scienza ha salvato milioni di vite", ma il no vax ribatte: "Ho dubbi al riguardo." L’uomo si porta a casa il 6% di voti.

Le performance indimenticabili

Samuele Palumbo vola direttamente in finale dopo una magica e movimentata esibizione con il suo violino e un piccolo inconveniente: durante il numero, mentre salta a ritmo di musica, gli cade il microfono e lo schiaccia ripetutamente, tanto che Maria è costretta a chiedergli il bis dell’ultima melodia. Non mancano battute al riguardo, ma il giovane è così entusiasta che vederlo in quello stato, inginocchiandosi sul palco e suonando con passione, è una vera gioia per gli occhi. Altra grande idea è quella delle Squadre Operative di soccorso dei Vigili del Fuoco, che presentano una manovra di tipo complesso – con tanto di bandiera italiana sulla facciata dell’edificio dopo il salvataggio – lasciando i giudici a bocca aperta e in lacrime (soprattutto la Ferilli). La De Filippi commenta: "Secondo me rappresentate l’Italia sana, quella vera e importante, quella che fa bene a tutti noi e quella che, quando vediamo queste cose, ci fa sentire italiani." E ancora la Mustafa Danguir Troupe, un gruppo di acrobati su due ruote (e non solo); il Sorriso Rivera ASD Onlus, campioni di bocce italiani affetti dalla sindrome di Down che sfidano i giudici nel loro sport. Stefania, in coppia con Maria, vince la sfida e le dice: "Ti voglio bene"; i secondi ad aggiudicarsi un posto in finale sono i Mystery Of Gentlemen, un gruppo di performer in cui una donna fa acrobazie eccezionali mentre due uomini la aiutano a compiere i salti, altri due si mantengono in equilibrio su sfere in movimento e un quinto uomo tiene sotto controllo la situazione in modo da evitare incidenti; Ambra Sabatini è l’atleta paralimpica italiana che emoziona tutti con la sua storia e i suoi record olimpici. La donna gareggia con i giudici in una corsa sino all’ultimo metro, dove la Littizzetto lamenta un problema alla rotula e Zerbi dimostra essere in grande forma.

Ma non è finita qui: ricordiamo la performance canora ed espressiva di Lindsay Benner il cui sguardo incute un certo timore; e il cane cieco Marley, che commuove tutti in studio e a casa. A rendere ancora più emozionante l’appello dei suoi proprietari – il nostro amico a quattro zampe è al servizio della Protezione civile – è la scelta di Maria De Filippi di andare incontro al cane e coccolarlo per tutto il tempo. Il messaggio che si vuole far passare è quello di salvare gli animali con handicap chiusi in un canile: "Se un cane in canile è un ultimo, un cane con handicap è l’ultimo degli ultimi. Per dimostrare che la disabilità sta sono negli occhi di chi guarda, ogni giorno raccontiamo la nostra vita sui social. Durante il Covid è riuscito a portarci anche le medicine quando io ero positiva, ed è anche il primo cane cieco della Protezione civile. Fondamentalmente essere disabili significa essere diversi, ma diversi in fondo lo siamo tutti gli uni dagli altri. Ci teniamo a far sì che i tanti Marley chiusi nei box trovino i propri Marco e Carlotta. Per noi sarebbe una vittoria riuscire a far uscire, grazie a stasera, un solo cane con un handicap o anziano dal canile."

Guida TV

Balto SKY Cinema Family 06:20

Balto SKY Cinema Family 05:30

Potrebbe interessarti anche