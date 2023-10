Tu si que vales, anticipazioni: Sabrina Ferilli s'arrabbia, cosa succede stasera Continua l’appuntamento del sabato sera con il talent show più divertente di Canale 5, tra performance formidabili e grasse risate. Ecco cosa vedremo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Tu si que vales è ufficialmente arrivato alla sua quinta puntata e questa sera, sabato 21 ottobre, l’imperdibile appuntamento sarà come sempre su Canale 5, per continuare ad assistere alle straordinarie performance de concorrenti. A presentare la serata ritroveremo sempre il trio ormai consolidato formato da Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Così come ritroveremo la mitica giuria composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Gerry Scotti che come sempre avranno l’arduo compito di decretare se le performance che vedranno avranno valore o meno. Immancabile anche Sabrina Ferilli, portavoce del giudizio del pubblico. Ma ecco qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera.

Tu si que vales: il successo non si ferma

Dopo la quarta puntata, possiamo tranquillamente affermare che Tu si que vales sia un programma dagli alti ascolti. Dopo ben tre puntate come vincitore assoluto del prime time, lo scorso sabato il programma ha dovuto battersi con Rai 1 che ha mandato in onda in diretta la partita di qualificazione ad Euro2024 Italia-Malta.

Nonostante l’importanza del competitor che ha registrato ben 5.658.000 spettatori pari al 31.2% di share, Tu si que vales è comunque riuscito a mantenere ascolti molto alti, ovvero 3.940.000 spettatori con uno share del 29.7%. Contro un evento sportivo così importante la vittoria sarebbe stata quasi impossibile, ma gli ascolti comunque registrati dimostrano per l’ennesima volta il successo del programma del Biscione.

Tu si que vales: anticipazioni 21 ottobre

Anche stasera in tv il palco di Tu si que vales si riempirà di talenti e performance mozzafiato. Cosa vedremo? Ballerini, cantanti, maghi, giocolieri, sportivi, performer di ogni tipo, personaggi unici che entreranno a far parte della scuderia di Gerry Scotti e molto di più.

Grazie ai piccoli spoiler forniti dal nuovo promo del programma, sappiamo che anche questa sera qualcuno avrà modo di far innervosire la bella Sabrina Ferilli. Nello spot vediamo infatti Gerry che dice: "Così arrabbiata solo l’anno scorso l’abbiamo vista una volta. Quando le avete macchiato la pashmina, se non erro", riferendosi a Sabrina. L’espressione della Ferilli sembra effettivamente molto arrabbiata, tanto da non rivolgere più nemmeno lo sguardo ai giudici.

"Vuoi un caffè?", le chiede Maria per cercare di smorzare la tensione. "Vuoi un mikado?", continua Zerbi. "Una caramella?", riprova Maria. Ma dalla Ferilli nessuna risposta, al contrario, si limita ad alzare gli occhi al cielo. Cosa avranno fatto a Sabrina per farla arrabbiare tanto? Lo scopriremo questa sera!

Quando e dove vedere Tu si que vales

L’appuntamento con Tu si que vales è questa sera, sabato 21 ottobre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile contemporaneamente e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche